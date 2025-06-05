“酷中国”背后是创新动能的涌动，是发展活力的释放，是开放包容的展现。“酷中国”不仅是一种文化现象，更是中国式现代化道路越走越宽广的生动注脚

“中国品牌正变得越来越酷”“希望西方能够认识到中国是非常酷、非常有意思、非常值得学习的”……一段时间以来，“酷”成为国外一些媒体和学者描述今日中国的时髦用词。

从国际民调给中国形象打出高分，到外资机构对中国资产青睐有加，再到海外游客在社交媒体上分享对中国的新印象、新认知，“酷中国”背后是创新动能的涌动，是发展活力的释放，是开放包容的展现。

“酷中国”，创新动能澎湃不息。近来，有外国媒体刊发文章探讨“中国是如何变‘酷’的”，创新被认为是重要原因。文章提到美国网红主播“甲亢哥”在深圳的直播之行：跟人形机器人“斗舞”，在公园收取无人机送来的外卖，坐进中国品牌新能源汽车体验“水上漂移”，一项项酷炫“黑科技”令其感叹“这就是未来”。一个坚持由创新驱动发展的中国充满了未来感。世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》显示，中国是10年来创新力上升最快的经济体之一，也是拥有全球百强科技创新集群最多的国家。面对个别国家强推“小院高墙”“脱钩断链”，中国创新展现出“我命由我不由天”的顽强韧劲。这种不畏挑战、破局求新的精神，更添“酷中国”的风骨与魅力。

“酷中国”，立己达人书写新篇。传承“大道之行也，天下为公”的价值追求，中国在变乱交织的国际形势下始终锚定构建人类命运共同体这一光明目标，坚持以自身发展为世界赋能。今年一季度，中国国内生产总值同比增长5.4%，在全球主要经济体中继续名列前茅，为复苏艰难的世界经济贡献宝贵动能。同150多个国家和30多个国际组织携手共建“一带一路”，与30个国家和地区签署23个自贸协定，给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇……单边主义、保护主义甚嚣尘上之际，坚持合作共赢、共同发展的中国被视为“确定性的绿洲”，“与中国同行，就是与机遇同行”成为国际共识。

“酷中国”，敞开胸怀拥抱世界。6月1日起，中国的单方面免签“朋友圈”首次拓展到拉美和加勒比地区国家，适用单方面免签政策来华的国家已达43个。随着免签“朋友圈”不断扩容，越来越多外国朋友来到中国、看见中国、爱上中国。“来之前中国是个谜，来之后成了中国迷”成为不少外国游客的心声。今年一季度，中国各口岸入境外国人超900万人次，较去年同期增长逾40%。高水平对外开放不断推进，跨文化交流故事在神州大地精彩书写，“酷中国”在全球范围收获更多情感共鸣与价值认同。“在最近一年多的时间里，中国的全球好感度是一条稳步上升的曲线。”美国新闻网站Axios援引的一项民意调查表明，中国形象在全球得到越来越广泛的认同。

今日中国，很古朴也很时尚，文明古韵与时代气息相得益彰，不忘本来与开辟未来相互贯通。“酷中国”不仅是一种文化现象，更是中国式现代化道路越走越宽广的生动注脚。面向未来，中国将以更大范围的开放、更深层次的合作，与各国共享繁荣，共同书写人类文明发展进步新篇章。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)