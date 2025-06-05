本报记者 范剑青

“习近平主席是一位善于倾听的大国领袖。”回忆起在北京见到习近平主席的场景，世界领袖联盟—马德里俱乐部（以下简称“世界领袖联盟”）秘书长玛丽亚·埃莱娜·阿圭罗说。作为世界领袖联盟秘书长，埃莱娜多次到访中国，并陪同该联盟成员参加同习近平主席的会见。其中，2017年的那次会见给她留下的记忆最为深刻。

当年11月28日，“2017从都国际论坛”在广东开幕。论坛以“全球治理与中国主张”为主题，20国前政要及中外专家学者近百人出席。11月30日，在北京人民大会堂会见来华出席“2017从都国际论坛”的世界领袖联盟成员时，习近平主席着重介绍了中国发展道路以及中国参与全球治理的原则和主张，并听取外方嘉宾代表发言。习近平主席高度赞赏世界领袖联盟为促进各国同中国的交往合作所做的大量工作，并希望这些来自五大洲的新老朋友发挥自身优势，多为中国发展建言献策，增进中国人民同各国人民的相互了解和友谊。

世界领袖联盟成立于2001年，由来自70多个国家的前国家元首、政府首脑，以及国际组织前负责人等组成，通过政界、学术界、企业界和民间社会组织等多种渠道，为应对全球社会及政治发展中的挑战架设桥梁、促进对话。该联盟与中国人民对外友好协会等机构合作举办从都国际论坛已有10年。

2017年起，习近平主席多次向论坛发表视频致辞、致贺信等，并会见出席从都国际论坛的外方嘉宾。“从习近平主席的视频致辞、贺信以及与外方嘉宾的谈话中，我们能够深深感受到一位大国领导人的风采：习近平主席关心自己国家的人民，也高度重视中国在国际事务中发挥更加积极的作用。”埃莱娜说，“习近平主席长期关注从都国际论坛的发展，通过各种形式向出席论坛的嘉宾们传递出维护世界和平稳定、坚持合作共赢的信息。习近平主席坚定不移地追求设定的目标，这给我留下了非常深刻的印象。”

埃莱娜表示，参加习近平主席会见的外方嘉宾来自世界各地，他们在交流发言中涉及的话题非常广泛。“在与他们的交流中，习近平主席总是认真倾听，并根据发言内容很有针对性地作出回应。”

“近年来，习近平主席提出一系列全球倡议，展示出中国负责任大国担当。”谈到全球治理议题，埃莱娜表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议让人深受启发。“我们在从都国际论坛上多次就此进行深入探讨与交流。”埃莱娜介绍，在“2023从都国际论坛”上，与会嘉宾专门用一天半的时间，认真研讨了构建人类命运共同体理念和三大全球倡议。“大家得出结论：中国是联合国的重要成员，也是推动世界转型发展的关键角色，中方提出构建人类命运共同体理念和三大全球倡议，为推动全球合作、完善全球治理提供了重要思路。”埃莱娜说。

埃莱娜表示，世界领袖联盟一直重视对话交流，持续促进开放的对话。去年12月，“2024从都国际论坛”在西班牙首都马德里举行，这是从都国际论坛首次在中国之外举办，为促进中国与全球对话交流提供了更便捷的桥梁。习近平主席发来贺信指出，从都国际论坛创办10年来，坚持倡导多边主义，深入探讨全球治理问题，积极分享中国主张，为增进中国与世界各国的交流和理解发挥了积极作用。埃莱娜表示，在维护多边主义和完善全球治理上，中国作为全球第二大经济体发挥着不可替代的重要作用。“无论从政治、经济、科技还是文化等角度来看，中国的影响力都有巨大提升，而且这种提升还在持续中。”埃莱娜说。

当前，世界百年变局加速演进，人类社会走到新的十字路口。“地区紧张局势不断升级，武装冲突仍在持续。中国反对激化矛盾、扩大冲突，主张通过对话协商解决这些热点问题，并呼吁各方多做有利于维护地区和平稳定的事情。”埃莱娜表示，中国不断加强同各方沟通，呼吁大家相互尊重主权、维护国际法和国际规则，维护多边主义，为促进和平与发展汇聚更多国际共识和力量。“我坚信，中国是多极体系中的确定性因素，将持续成为变革世界中的建设性力量。”

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)