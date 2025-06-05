本报记者 严 瑜

图为4月20日，图定中亚班列在重庆团结村中心站等候发车。

新华社记者 唐 奕摄

图为4月19日，由乌兹别克斯坦费尔干纳飞往乌鲁木齐的HY571航班降落在乌鲁木齐天山国际机场。

新华社记者 胡虎虎摄

6月1日至2日，第二届中国—乌兹别克斯坦地方合作论坛在乌兹别克斯坦撒马尔罕举办。陕西省作为本届论坛的中国牵头省份，与乌方一同开展经贸、文化、教育等多个领域的交流活动。

近年来，中国与中亚国家地方间合作如火如荼，取得实打实、沉甸甸的成果。对此，本报采访国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所副所长、中亚研究室主任许涛以及新疆师范大学“天池英才”特聘教授邓浩，解读中国—中亚地方合作的进展、动能与潜力。

地方往来热络，增进相互了解

【观察】

6月2日，以“和合之美 文化陕西”为主题的第二届中国—乌兹别克斯坦地方合作论坛陕西文化展在乌兹别克斯坦撒马尔罕开展。凤翔泥塑、华州皮影、耀州瓷等陕西元素纷纷亮相，受到当地民众广泛欢迎。

近年来，陕西与乌兹别克斯坦等中亚国家多地往来密切。中国陕西省—乌兹别克斯坦撒马尔罕州企业商务论坛等多项交流活动接连举办，达成众多合作成果。今年，陕西苹果种苗首次出口塔吉克斯坦，家具产品首次出口乌兹别克斯坦。

这是中国与中亚国家地方合作的生动缩影。中国—中亚机制秘书长孙炜东日前介绍，地方合作是中国同中亚国家务实合作的重要组成部分。在元首引领和峰会效应推动下，中国与中亚地方间友好交流合作日益紧密。

【解读】

邓浩：近年来，中国与中亚国家地方合作明显趋于活跃，具体表现在4个方面：

一是中国与中亚国家地方之间往来热络，大大增进彼此的相互了解与信任。截至今年5月，中国与中亚国家已建立80多对友好省州（含友城）关系。

二是中国与中亚国家陆续出台重大举措，为地方合作提供强劲助力。例如，2023年，中国（新疆）自由贸易试验区建设全面启动；2024年，中吉乌铁路正式开工建设。

三是中国与中亚国家地方合作平台日臻完善。中哈、中乌地方合作论坛以及丝博会等展会为中国与中亚国家在地方层面建立友好关系、增进交流互动搭建平台、创造机会。

四是中国与中亚国家地方合作形式趋于丰富，新增长点不断涌现。例如，近年来，位于新疆的霍尔果斯义乌国际商贸城积极转型，倾力打造跨境电商直播示范基地；陕西苹果种苗首次出口塔吉克斯坦，开启了双方农业科技合作的新篇章。

地方合作作为国家层面合作的一种补充，能够更好发挥中国和中亚国家地方层面的积极性，更加充分地调动市场因素，并在合作的模式、制度等方面进行有益探索与经验积累，从而推动中国与中亚国家的整体务实合作更加顺畅、更具可持续性。

许涛：近年来，中国与中亚国家地方合作的一个突出亮点是在交通运输以及物流网络方面取得丰硕成果。例如，从西安、连云港、重庆、乌鲁木齐等中国多地开行的多趟中欧（中亚）班列，成为连接中国与中亚国家的国际货运动脉，提升了中亚国家在国际贸易中的地位，深受中亚国家的欢迎。此外，中国与中亚国家地方之间的客货航线逐年加密。西安率先实现“中亚五国七城”航空网络全覆盖，成为同中亚通航点最多的中国城市。杭州、三亚、喀什等城市开通至中亚直航航线。山西开通至哈萨克斯坦的空中货运通道。

中国与中亚国家友城数量的增加也为双方地方之间在经济、文化等领域增进往来、开展个性化合作提供了更多便利。相信在第二届中国—中亚峰会举行后，中国与中亚国家的友城数量还会增加。

还值得关注的是，目前中国多地高校建立了与中亚国家有关的国别研究机构，并与中亚国家高校在农业、水利、职业教育等领域开展密切合作，这也有助于推动中国与中亚国家在地方合作层面进一步走实走远。

多重优势助力地方合作走深走实

【观察】

6月1日早晨7时1分，从乌兹别克斯坦塔什干飞来的CZ6030次航班平稳降落在乌鲁木齐天山国际机场，成为当天《中华人民共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府关于互免签证的协定》生效后，全国首个享受免签便利直飞入境的乌兹别克斯坦航班。据乌鲁木齐出入境边防检查站统计，近期往来中亚方向的航班量和旅客量均显著增长。

乌兹别克斯坦国家通讯社社长阿卜杜赛义德·库奇莫夫近日表示，在两国元首战略引领下，乌兹别克斯坦和中国高度互信，坚定不移发展双边关系。乌兹别克斯坦视中国为最主要的合作伙伴之一。

哈萨克斯坦媒体刊文称，“中国不仅是我们的邻国，也是机会之源”，对华合作给哈萨克斯坦等中亚国家带来了就业机会和新的发展，对当地民众来说是真正有利的。

【解读】

许涛：进入新时代以来，中国与中亚国家在元首外交引领下，高度互信，彼此信赖，这是中国与中亚国家地方合作取得累累硕果的最重要原因。

此外，中国同中亚五国实现全面战略伙伴关系全覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖。2022年，在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，各方共同宣布打造中国—中亚命运共同体，中国同中亚合作机制应运而生。双方战略互信迈上新台阶，互利合作增添新动力，友好往来进入新阶段。2023年首届中国—中亚峰会成功举行，对中国—中亚机制进行了立柱架梁和全面布局。这都为中国与中亚国家开展地方合作注入源源不断的活力。

邓浩：中国与中亚国家地方合作快速发展主要得益于4个核心优势的叠加效应：

一是地缘优势。中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国接壤，在地理位置上具有得天独厚的优势。

二是历史优势。在古代，中国与中亚国家就通过丝绸之路在贸易、文化等领域建立密切联系，双方交往拥有悠久深厚的历史基础。

三是政策优势。中国提出的共建“一带一路”倡议得到中亚国家热烈回应与积极参与。2023年首届中国—中亚峰会成功举行，进一步推动共建“一带一路”倡议与中亚国家发展战略对接。

四是经济互补优势。近年来，在国际局势错综复杂的背景下，中国与中亚国家的经济互补性不减反增。中亚国家渴望寻找新的市场与贸易通道，而中国恰好能够提供广阔的市场与顺畅的贸易通道。此外，中国与中亚国家在交通、资源、产业、技术等方面的互补性日渐凸显。尤其是中国加快发展新质生产力，在数字经济、绿色经济、人工智能等领域取得进步与突破，对着力推动经济多元化中亚国家来说，充满吸引力。

中国—中亚“合作热”将持续高涨

【观察】

5月31日12时50分，全国首趟中国—中亚（西安—阿拉木图段）国际人文旅游专列经霍尔果斯铁路口岸站正点出境，200余名旅客乘坐专列于当地时间17时45分抵达哈萨克斯坦阿拉木图。开行中国—中亚国际人文旅游专列为深化中国与中亚国家互联互通、促进人文交流开辟了新通道。

哈萨克斯坦媒体近日援引该国政治学家卡伊尔詹·阿布迪哈利科夫的观点称，近年来，哈中关系迅速发展，两国在贸易投资、新能源开发以及文化教育等领域的合作达到一个新水平。现在，世界发展出现了新的趋势——高科技、人工智能、数字经济等。今后，中国可能将与哈萨克斯坦以及其他中亚国家加强在高科技领域的合作。

【解读】

邓浩：未来，经贸合作仍将是中国和中亚国家地方合作的重点。随着中吉乌铁路、跨里海国际运输走廊等项目推进，中国和中亚国家互联互通迎来新发展，双方在物流、可再生能源等领域将迸发更多合作潜能。

此外，中国与中亚国家地方合作在人文、安全等领域也拥有广阔空间。在人文领域，目前中亚国家正处于工业化、现代化进程的关键阶段，需要大量技术人才。在此背景下，中国和中亚国家可以在地方层面加强职业技术教育合作，分享地方治理经验。此外，随着中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家互免签证，中国—中亚国际人文旅游专列开行，旅游合作将成为中国与中亚国家地方合作的新增长点。在安全领域，面对传统安全威胁与非传统安全威胁交织并发的复杂挑战，中国与中亚国家可以在公共卫生安全、生态安全等方面进一步加强地方合作。

许涛：可以预见，今后一段时间，中国与中亚国家“合作热”将出现新的高潮。在此背景下，中国与中亚国家加强地方合作，应当更加清晰了解彼此的发展需求，做好充分的市场调研。目前，中亚国家对中国在数字经济、绿色经济、可再生能源、生态农业、跨境电商等领域的发展充满兴趣，中国可以依托自身优势，总结已有成功经验，在相关领域与中亚国家加强合作，实现互利共赢。

(责编：胡永秋、杨光宇)