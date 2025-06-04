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王毅分别会见阿联酋总统中国事务特使、日本国际贸易促进协会会长

2025年06月04日22:50 | 来源：新华网
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新华社北京6月4日电 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅4日在京分别会见阿联酋总统中国事务特使哈勒敦、日本国际贸易促进协会会长河野洋平。

在会见哈勒敦时，王毅表示，在两国元首战略引领下，中阿关系保持良好发展势头。愿同阿方一道，根据两国元首重要共识，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，拓展各领域互利合作，在国际和地区事务中保持密切配合，推动中阿全面战略伙伴关系深入向前发展。

哈勒敦表示，愿同中方加强高层交往，进一步提升阿中特殊友好的全面战略伙伴关系水平。阿方恪守一个中国原则，将秉持独立自主原则，坚定不移推进对华合作。

在会见河野洋平时，王毅表示，河野先生长期致力于中日友好事业，中方对此高度赞赏。“以民促官”在当前形势下依然具有重要现实意义。中方重视石破茂首相近期关于日本应深刻汲取历史教训、不做侵略国家的表态。历史不容篡改，只有坚持“以史为鉴”，才能真正开辟未来。

河野表示，协会愿继续为促进日中友好合作作出贡献。

双方还就加强中日韩三方合作和人文交流交换了看法。

(责编：卫嘉、白宇)

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