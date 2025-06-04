新华社北京6月4日电（记者许可、白鑫雨）就日本首相石破茂日前进一步表示日本要反省历史，牢记历史教训，不再重蹈战争覆辙，外交部发言人林剑4日表示，中方对此予以重视。中方希望日方深刻反省历史罪责，认真汲取历史教训，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

当日例行记者会上，有记者问：日本首相石破茂日前在第30届“亚洲的未来”国际论坛上发言，表示必须牢记惨痛记忆和历史教训，不再重蹈战争覆辙。日本战后走和平国家之路，这一点今后也不会改变，将在反省过去历史基础上不做侵略国家。有评论称石破首相的发言展现了反省历史、避免战争重演的积极态度。请问中方对此有何评价？

林剑表示，2024年11月，石破茂首相在秘鲁利马同习近平主席会见时曾表示，日本秉持“正视历史、面向未来”的精神，坚持走和平发展道路。此次石破茂首相进一步表示日本要反省历史，牢记历史教训，不再重蹈战争覆辙，我们对此予以重视。

林剑说，以正确态度认识和对待历史，以实际行动体现对侵略战争的反省和道歉，是日本战后重返国际社会的重要前提，事关中日关系政治基础，事关日本与邻国关系，事关日本的国际形象。

他说，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，日本又一次面临历史之问、道义之问。昭昭前事，惕惕后人。中日四个政治文件确立了“以史为鉴、面向未来”的重要政治原则，日方作出过严肃政治承诺。

“我们希望日方深刻反省历史罪责，认真汲取历史教训，本着对历史、对人民、对未来负责任的态度，同一切美化、掩盖侵略历史的行为彻底切割，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”林剑说。

(责编：白宇、卫嘉)