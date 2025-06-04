人民网华沙6月4日电（记者禹丽敏）在文明对话国际日即将到来之际，题为“对话·知音——用音乐与世界对话”的中国古筝音乐会日前分别在布加勒斯特国家音乐大学和中国驻罗马尼亚大使馆举办。

音乐会由中国沈阳音乐学院、古筝演奏家贾晓莉教授领衔，三位古筝演奏家在钢琴的伴奏下以精湛的技艺演绎了多首极具中华文化特色的经典曲目。古筝是中国最具代表性的民族乐器之一，已有2000多年的历史，其音色清澈优美，具有丰富的音乐表现力。中国古筝演奏家与罗马尼亚小提琴手、大提琴手合奏的《春江花月夜》，赢得了在场观众的热烈掌声。

中国驻罗马尼亚大使馆临时代办华亚芳表示，音乐是一种超越语言的艺术，拥有触动人心的力量。尽管中国与罗马尼亚相隔万里，双方始终保持密切的文化交流与合作，长期以来建立了深厚的友谊，我们愿以文明对话为桥梁，持续推动交流互鉴，共同奏响文明交融、和声共鸣的时代乐章。

音乐会吸引了数百名观众，现场反响热烈。许多首次聆听古筝演奏的观众表示，古筝表现力丰富、演奏家技艺精湛令人印象深刻。这场东西方乐器的对话生动诠释了音乐跨越国界的吸引力和不同文化间彼此对话跨越时空的感染力。

6月10日是文明对话国际日，由联合国大会于2024年通过决议正式设立，旨在鼓励世界各国加强文明之间的对话与理解，推动包容、尊重与合作的全球文化氛围，呼吁国际社会在多样性中寻求共识，在交流互鉴中促进和平与发展。

据悉，由中国驻罗马尼亚大使馆与罗马尼亚国家艺术博物馆共同主办的“对话·知音”文明对话国际日全球主题活动——中国古琴艺术赏析会将于6月26日在罗国家艺术博物馆举办。

演出现场。傅永山摄

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