人民网曼谷6月4日电 （记者杨一）万象消息：近日，中交集团中国水利电力对外有限公司（以下简称“水电对外”）在老挝国立大学开展“澜湄绿色课堂”教学活动，中国河海大学水利水电学院教授周建旭受邀现场教学，老挝国立大学、老挝理工学院共计190余名学生前来听讲。

中交集团在老挝高校开展“澜湄绿色课堂”活动。主办方供图

活动伊始，水电对外老挝分公司代表对参加活动的师生表示热烈欢迎，希望借此契机，发扬澜湄合作精神，向更多当地年轻学子传递绿色发展理念，共享能源领域经验技术与成果。老挝国立大学校方代表表示，老挝国立大学愿在人才培养方面与中国企业加强务实合作，为老挝水电领域培养更多高素质人才。

周建旭以“水电能源开发利用的典型成就和关键技术”为主题，通过展示中国水电站、抽水蓄能电站、水风光储互补能源项目等绿色工程和在老典型项目，深入浅出地讲解电站如何化奔流为光明、如何守护流域生态平衡，帮助学生们更直观地掌握能源知识。周建旭还对水电工程技术进行了系统全面的讲解，展现“双碳”目标下绿色清洁能源技术的现状和发展趋势。课堂上，学生们积极互动交流，参与建设运营老挝南立1-2水电站的中老方工程师分享了工程建设、项目管理方面的实践案例与经验成效。

老挝国立大学学生赛丽亚说：“能够听到中国资深教授来我们学校讲课，我感到机会非常宝贵。周教授提到的水风光储多能互补系统等领域的特色技术让我收获了新知识，或许几年后，我也能成为这个行业的一员”。

老挝学生专注听讲。主办方供图

老挝理工学院学生利根说：“以前只觉得水电站就是一座大坝拦住水，通过今天的课程，我更深入地了解了它怎样将水能转化为电能，怎样保护生态环境，怎样预防洪水灾害，让我感受到了科技的力量。”

此次“澜湄绿色课堂”教学活动是中国企业服务“一带一路”倡议，推动落实“澜湄合作”机制，深化中老人文交流的一项生动实践。这种跨越国界的知识传递，不仅能助力当地绿色能源发展，更能为建设“澜湄国家命运共同体”储备专业人才，注入智慧动能。

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