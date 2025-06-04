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比利时侨界举办纪念抗战胜利和台湾光复80周年座谈会

2025年06月04日16:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月4日电 （记者牛瑞飞）为铭记历史、弘扬抗战精神、坚定统一信念，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、台湾光复80周年座谈会3日在比利时东部城市圣尼古拉斯市举行。此次活动由比利时中国和平统一促进会联合比利时18家华侨华人社团共同主办，来自两岸台胞民间交流促进会的代表团、中国驻比利时大使馆、比利时各大侨团及旅比台胞代表等130余人出席座谈会。

图为参会嘉宾合影。比利时中国和平统一促进会供图

图为参会嘉宾合影。比利时中国和平统一促进会供图

两岸台胞民间交流促进会副会长江利平在讲话中表示，在中国共产党倡导和建立的抗日民族统一战线旗帜下，中国人民历经艰苦卓绝的斗争，为世界反法西斯战争胜利作出重大贡献。他强调，台湾作为中国固有领土的事实不容置疑。无论岛内形势如何变化，无论外部势力如何干扰，中国终将统一、也必将统一的历史大势不可阻挡。比利时侨界举办此次座谈会，正是为了重温历史、缅怀先烈、凝聚共识，彰显广大旅比华侨华人对祖（籍）国的深情厚谊和统一大业的坚定支持。他呼吁海内外中华儿女，特别是台湾同胞，牢记历史、共担使命，携手推动祖国完全统一与中华民族伟大复兴。

中国驻比利时大使馆赵杨参赞指出，纪念抗战胜利和台湾光复，是对历史的致敬，更是对和平的承诺。要以史为鉴，坚定走和平发展道路，坚决捍卫二战胜利成果和以联合国为核心的国际秩序。他勉励旅比侨胞发扬伟大抗战精神，弘扬爱国主义传统，团结一致反对“台独”分裂行径，积极为推进祖国统一、促进中比友好关系发展作出新贡献。

比利时中国和平统一促进会会长朱海安表示，抗战胜利和台湾光复，是中华民族团结奋战、共克时艰的历史见证。海外侨胞身在异国，心系桑梓，应继续秉持爱国爱乡优良传统，广泛开展反“独”促统活动，为祖国统一凝聚侨心侨力。

比利时浙江籍侨团联盟主席傅旭海表示，铭记抗战历史，不仅是缅怀过去，更是面向未来。中华民族的团结不可撼动，两岸同胞的血脉不可分割，和平发展的潮流不可逆转。希望广大侨胞继承前辈精神，在传承中汇聚力量，在共识中开创未来。

台胞代表萧美兰动情地表示，台湾光复是台湾人民历史命运的重要转折点。身为中华儿女，始终以中华文化为根，愿以心连心的交流增进彼此理解与认同，共同为民族复兴贡献力量。

座谈会上，来自不同背景的代表纷纷发言，回顾抗战历史，抒发爱国之情，深入探讨如何在新时代背景下传承抗战精神、推动两岸关系和平发展、加强海外侨胞与祖（籍）国联系等议题。大家一致表示，要铭记历史、不忘初心、守正创新，旗帜鲜明反对“台独”，积极发挥侨界桥梁纽带作用，为祖国统一、民族复兴作出新的更大贡献。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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