新华社奥斯陆6月3日电（记者张玉亮）全球知名航运海事专业贸易展会挪威国际海事展3日在挪威会展中心开幕。本届海事展专门设立中国馆，60多家中国企业积极展示新产品和新理念，希望借助这一世界级行业平台寻找合作伙伴、开拓国际市场。

中国国际贸易促进委员会机械行业分会会长周卫东介绍说，随着我国航运和船舶制造业发展水平不断提升，企业参加国际展会的热情也越发高涨。本届海事展共有60多家中国企业参展，参展面积超过1300平方米，规模创历届之最。

挪威贸易、工业和渔业部国务秘书埃文·萨格巴肯与中国驻挪威大使侯悦共同参观了海事展的中国馆和多家中国企业展台。萨格巴肯在参观后对记者表示，他对中国船舶制造企业的创新能力印象深刻，挪威与中国企业在船舶制造等行业有着悠久合作历史，期待双方深化合作，结出更多硕果。“它们（中国企业）在寻找新的绿色解决方案，它们处于技术发展的前沿，而这正是挪威在航运领域实现绿色转型需要的技术。”

挪威国际海事展创办于1965年，每两年举行一次，是全球影响力最大的航运海事专业贸易展览会之一。本届展会为期4天，共吸引来自52个国家和地区的近1000家企业和机构参展。

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