新华社阿比让6月4日电 通讯：“白色黄金”铺就致富路——中国技术助力科特迪瓦橡胶产业增产增效

新华社记者张健 孙毅

清晨时分，在科特迪瓦圣佩德罗省大贝雷比镇，一辆辆满载着乳白杯胶的三轮车在橡胶林间穿梭，源源不断驶入一座崭新的工厂。磅秤前，种植户们仔细比对着杯胶重量，空气中飘荡着橡胶特有的气味和人们欢快的交流声。

车间内，当地工人熟练操作着生产线上的机器，新鲜胶乳经过凝固、压片、烘干等工序，最终变成方正的标准胶块。实验室里，技术人员记录着橡胶样品的弹性和韧性数据，确保每批产品符合国际标准。

这里是中国企业美兰集团在科特迪瓦布局的第三个橡胶加工厂，去年10月正式投产，年产能10万吨。该集团2020年在南部达布省首个橡胶加工厂投产，2022年在西部迪奎埃省20万吨旗舰工厂落成。据介绍，随着下半年两座在建橡胶加工厂投产，美兰集团在科特迪瓦的年产能将跃升至48万吨。

科特迪瓦是非洲第一大橡胶生产国。在这里，天然橡胶被视作“白色黄金”。数据显示，该国橡胶产量从2019年的81.5万吨猛增至2023年的155万吨，跃居全球第三大橡胶生产国。从原始胶乳到高附加值产品，中国技术正助力西非橡胶产业重塑价值链，不仅为科特迪瓦产业升级提供关键支撑，还为当地胶农铺就了一条通往幸福生活的致富路。

“割完胶半小时就能送到厂里！”橡胶种植户阿里奥尔·托赫擦着汗笑道。从上世纪90年代起，他的家族就一直从事橡胶种植，以前他们要辗转几十公里找收购站。“现在中国工厂开在家门口，价格透明公道。三个孩子再也不用为学费发愁了。”他指着磅秤显示屏上的数字说。

隆隆作响的车间里，戴着安全帽的夸西·扬尼克·伊里泰正在巡查生产线。“过去年轻人只能去外地找工作，现在我们在家乡就能加工自己国家产的橡胶！”这位生产代理班长挺直腰板说道，“我在这里不仅学会了操作精密设备，还懂得如何带领团队。这座工厂让我们感到非常骄傲。”

美兰集团副总经理张亮介绍：“三厂的技术指标是我们所有工厂中最优秀的，单小时产量稳定达到设计值。”

厂区后方，三座大型污水处理池正在运行。“清洗橡胶的水发酵后会有气味，”张亮指着面前的排水管说，“我们计划今年引入叠螺机。这套中国先进的沉淀技术设备，能使处理后的水质接近清水。”此外，生物质发电项目将替代天然气，蒸汽烤胶技术正在调试——这些举措将使中国企业更好助力科特迪瓦低碳橡胶生产。

暮色渐浓，圣佩德罗港满载标准胶集装箱的货轮鸣笛启航。由中科两国共同浇筑的这条橡胶致富之路，正将科特迪瓦“白色黄金”的真正价值，深深镌刻进非洲发展的年轮中。

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