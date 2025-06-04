新华社伊斯坦布尔6月4日电（记者张雨阳 吴宝澍）土耳其阿纳多卢通讯社2日发表题为《美国为何屡屡未能向加沙民众提供援助》的报道说，美国主导的向加沙输送援助物资行动，包括当前由“加沙人道主义基金会”实施的有争议的物资分发机制，没有给加沙地带民众带来任何有意义的救济。文章摘要如下：

在持续的战争和封锁之下，加沙地带正面临前所未有的人道主义灾难，越来越多的批评指向美国政府屡屡未能向加沙地带输送援助物资。

英国非政府组织“促进阿拉伯英国相互了解理事会”会长克里斯·多伊尔说，美国始终未能确保向巴勒斯坦民众提供足量的援助，此前采取空投和“荒唐的”浮动码头来输送物资，说明美方极力回避向以色列施压以允许援助进入加沙。

5月27日，在美国政府支持下，一个名为“加沙人道主义基金会”的私营人道主义援助组织在加沙地带启动了一项备受争议的援助物资分发机制。这一分发行动被认为绕过了联合国主导的人道主义援助渠道，引发国际社会和联合国强烈反对。

该组织“不人道”的物资分发方式引发强烈批评。有人描述，在有守卫看护的分发点，饥饿的平民被迫在金属围栏圈出的区域苦等数小时。还有人批评，由于分发点集中在加沙南部，许多巴勒斯坦人需要长途跋涉，可能导致强迫迁徙并危及生命。

联合国人道主义事务协调厅警告说，美国对“加沙人道主义基金会”分发行动的宣传叙事，可能会转移外界对加沙更紧迫的人道主义需求的关注。

分析人士表示，美国设计的援助计划违背了核心人道主义原则，未能提供必要规模的援助。多家国际援助组织已与“加沙人道主义基金会”保持距离。

红十字会与红新月会国际联合会发言人托马索·德拉·隆加表示，红十字会与红新月会国际联合会不参与美国主导的援助物资分发行动，因为美方主导的行动不符合人道、公正、中立、独立的基本原则。

此外，美国私营安保企业参与援助分发工作也引发担忧。据报道，分发点的安保工作由两家美国企业的武装人员负责。对此，隆加表示，引入私营承包商参与人道物资分发可能使人道救援政治化。

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