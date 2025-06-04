李在明4日上午在第21届韩国总统就职宣誓仪式上宣誓就职。图片来源：韩联社

人民网首尔6月4日电 （周玉波、李美玉） 韩国当选总统李在明4日上午在国会正式宣誓就职，成为第21任韩国总统。

李在明在就职演说中表示，将推行“实用外交”，追求国家利益最大化。

李在明表示，将立即启动紧急经济应对小组，依靠国家财政重启经济良性循环。他说，将打造重焕活力的发展型国家，重点扶持AI、半导体等尖端产业，建设主导未来的工业强国。

李在明表示，敞开与朝鲜对话与合作的通道，努力构建半岛和平机制。

韩国行政安全部表示，韩国国会议长、最高法院院长、宪法法院代理院长及各党党首、国会议员、国务委员等约300人出席当天的宣誓就职仪式。

据韩联社报道，李在明推进将总统办公室迁回至原总统府青瓦台的方案。但在青瓦台维修工作完毕之前，预计李在明将前往龙山总统府上班。

李在明在第21届韩国总统选举中获胜，他的总统任期自当地时间6月4日6时21分正式开启。

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