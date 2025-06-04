人民网马尼拉6月3日电 （记者樊帆）6月3日，菲律宾华教中心在马尼拉举行菲律宾中国语言文化宫奠基仪式。中国驻菲律宾大使黄溪连出席仪式并致辞，菲著名侨领陈永栽夫妇、菲华教中心主席黄端铭、语言文化宫筹建委主任委员蔡建立、菲华各社团负责人、各华校负责人及各界代表出席了仪式。

黄溪连大使和菲著名侨领陈永栽夫妇、菲华社各界代表启动奠基仪式。中国驻菲律宾使馆供图

黄溪连表示，华文教育是功在当代、利在千秋的留根工程，也是中菲人文交流的重要内容。今天的仪式，奠定的是一个基石，埋下的是一颗种子，升起的是一个希望。相信语言文化宫建成后，将为推动华文教育、弘扬中华优秀文化、促进中菲人文交流做出贡献。

菲律宾华教中心成立于1991年，最初是一个“为华校编写一套中文教材”的办公室，几十年来发展为“从事菲律宾中文教育学术研究、服务菲律宾全国中文教育教学工作、促进菲律宾各民族文化交融、增强菲律宾与全球中文教育交流合作”的综合性华教组织。菲律宾中国语言文化宫项目筹建以来，得到了华社各方慷慨捐助，寄托了广大华侨华人和全体华教工作者沉甸甸的嘱托和期待。

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