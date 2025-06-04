人民网乌兰巴托6月3日电 （记者张朋辉）6月3日，乌兰巴托中国文化中心揭牌15周年纪念大会暨青海省手工技艺展开幕式在乌兰巴托举办。中国驻蒙古国大使沈敏娟、蒙中友好协会主席巴特苏赫，蒙古国外交部、文化体育旅游和青年部及青海省相关部门代表出席开幕式。

沈敏娟大使和与会嘉宾合影留念。人民网 记者张朋辉摄

沈敏娟在开幕式上说，乌兰巴托中国文化中心已经成为中蒙两国文化交流的重要平台。15年来，中心始终秉持“增进人民了解和友谊，促进两国人文交流与合作”的宗旨，成功举办800余场文化活动，向蒙古国民众全方位、多角度展示中国发展成就和多彩文化，架设起两国人民心灵相通的桥梁，为促进两国人民相互了解和友谊发挥了重要作用。

沈敏娟表示，当前，中蒙全面战略伙伴关系持续深化。两国深入对接“一带一路”倡议和“草原之路”发展战略，各领域合作越来越密切，两国人民友谊越来越深厚。展望未来，希望并相信中心将秉持初心使命，积极践行全球文明倡议，继续发挥桥梁纽带作用，创新交流形式，丰富合作内容，持续促进两国文明交流互鉴，努力开创两国文化交融、民心相通新局面，为中蒙全面战略伙伴关系发展提供源源动力。

中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙表示，自成立以来，乌兰巴托中国文化中心始终致力于促进中蒙文化交流与合作，搭建中蒙文化交流的桥梁。中心与蒙古国政府机关和很多文化、教育、旅游、体育和青年机构建立了长期稳定的合作关系，共同举办了许多丰富多彩文化交流项目。站在新的起点上，乌兰巴托中国文化中心将继续秉持“优质、普及、友好、合作”的理念，为推动中蒙文化交流向更深层次、更广领域发展而不懈努力。

青海省文化和旅游厅副厅长常红安向现场嘉宾推介青海省优质旅游资源和旅游项目，并介绍了“青海传统手工技艺展”和“山宗水源 大美青海”图片展主要展品。

巴特苏赫、文化体育旅游和青年部艺术司司长斯日古楞在致辞中回顾了蒙中友好交往历史及近年来两国文化交流的重要时刻，表示文化是增进相互了解的重要纽带，乌兰巴托中国文化中心为推动蒙中友好发挥了重要作用，希望蒙中进一步挖掘文化交流潜力，推动双边合作，加强民间交往。

会上，蒙中友好协会向乌兰巴托中国文化中心赠送礼品。刘震云、刘媛媛、乌兰图雅等文艺界知名人士向大会发来视频祝福，乌兰巴托中国文化中心员工、中文学校学生等还表演了富有特色的朗诵、歌舞节目。

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