人民网马尼拉6月4日电 （记者樊帆）6月3日，第五届“中菲相知奖”颁奖仪式暨第十四期中菲人文之驿在马尼拉举行，中国驻菲律宾大使黄溪连和菲各界人士近500人出席。

黄溪连致辞表示，值此建交50周年之际，我们举办此次活动，旨在传递两国人民期盼友好的心声，彰显中菲关系内生动力。中菲是搬不走的近邻，睦邻友好符合两国人民根本利益，期待双方从历史中汲取智慧，相向而行，推动双边关系早日重回健康稳定发展轨道。

菲律宾前参议员许尔琦荣获“终身成就奖”。人民网记者 樊帆摄

菲律宾前参议员许尔琦荣获“终身成就奖”。人民网记者 樊帆摄

荣获“终身成就奖”的菲律宾前参议员许尔琦代表获奖者致辞时表示，她曾被菲律宾青年专注学习中文的瞬间深深打动，也看到中国朋友由衷欣赏菲律宾人民的热情、创造力与坚韧精神。这些双向交流充分证明，尽管我们语言不同、文化有别，但却拥有共同的和平愿景，那就是通过发展与合作共建美好未来。

黄溪连给荣获“重要贡献奖”的奎松市市长乔伊·贝蒙蒂等人颁奖。人民网记者 樊帆摄

黄溪连和菲中了解协会主席与荣获“友谊奖”的获奖者合影留念。人民网记者 樊帆摄

“中菲相知奖”由中国驻菲律宾大使馆和菲律宾中国了解协会共同倡议发起，旨在表彰为促进中菲两国人民相互了解和友谊作出突出贡献的个人或团体。今年共有12人获奖，多位获奖来宾表示，当前菲中关系处于关键节点，愿活动激励更多民众推动友谊和相互尊重，愿两国世代友好在和平、友善与繁荣中持续发展。

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