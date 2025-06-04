当地时间4日凌晨，李在明支持者们聚集在国会前等待计票结果。人民网 柳美铉摄

人民网首尔6月4日电 （周玉波、李美玉） 韩国中央选举管理委员会6月4日通过大选计票结果，正式确认共同民主党候选人李在明当选第21届韩国总统，李在明的总统任期自当地时间4日6时21分正式开启。

韩国中央选举委员会于当地时间4日7时10分左右向第21届总统大选当选人李在明的代理人、共同民主党党鞭朴赞大颁发当选证。

4日凌晨，在大选计票期间，李在明来到位于首尔汝矣岛的国会前发表讲话，对国民表示感谢。李在明表示，将全力以赴重振经济、恢复民生对话沟通。他还表示，将通过朝韩对话，寻求共存及共同繁荣之路。

韩国行政安全部表示，第21届总统李在明的宣誓就职仪式将于当地时间4日11时在国会举行。

根据计票结果，共同民主党候选人李在明的得票率为49.42%（1728.75万张），国民力量党候选人金文洙和改革新党候选人李俊锡的得票率分别为41.15%和8.34%。

本届选举是韩国自1987年宪政改革以来第二次在总统缺位情况下选举总统，当选总统无交接期，在选举结果正式确定后立即履职。

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