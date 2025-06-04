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环球人物：李在明当选韩国第21届总统

2025年06月04日08:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔6月4日电（周玉波）2025年6月4日，韩国共同民主党候选人李在明以压倒性优势当选韩国第21届总统，开启了他充满坎坷但坚韧不拔的政治生涯新篇章。

从贫困少年到“劳动者总统”的传奇人生

李在明，1964年12月22日出生于韩国庆尚北道安东的一个贫困家庭，是七个兄弟姐妹中的第五子。少年时代因家境贫寒辍学，13岁起在工厂做“无名少年工”，历经艰苦劳作和多次工伤，左臂终身残疾，甚至未能服兵役。尽管如此，李在明凭借自学和坚强意志，最终考取中央大学法学学士，并于1986年通过司法考试，开启了作为劳工权益律师和社会运动者的职业生涯。

1982年，李在明身着校服，与母亲一起参加大学开学典礼。图片来源：李在明竞选团队

1982年，李在明身着校服，与母亲一起参加大学开学典礼。图片来源：李在明竞选团队

他早年辗转于劳动咨询中心和民间反腐机构，致力于为弱势群体发声，成为社会正义的象征。2010年首次当选城南市长，之后连任两届，期间推行“一个都不能少”的社会福利政策，成功扭转城市财政危机，建立了韩国地方政府中极具创新和包容性的治理范例。2018年，他当选为京畿道知事，2022年进入国会，成为更大范围社会政策的倡导者和推动者。

20世纪90年代中后期，李在明作为人权律师积极保护弱势群体权益。图片来源： 李在明竞选团队

20世纪90年代中后期，李在明作为人权律师积极保护弱势群体权益。图片来源：李在明竞选团队

李在明被誉为“劳动者总统”的代表人物，他的执政理念植根于自己亲身经历的社会底层，强调公平正义和包容社会。他的政治生涯亦充满争议和激烈的对抗，但他始终坚持“人人不掉队”的信念，赢得了广大青年及进步选民的支持。

6月4日凌晨，确定当选韩国总统的李在明举手向欢呼的支持者们致意。 人民网 康炯彬摄

6月4日凌晨，确定当选韩国总统的李在明举手向欢呼的支持者们致意。 人民网 康炯彬摄

李在明与尹锡悦的政治交锋

2022年3月9日，李在明参加韩国第20届总统大选，以仅0.73个百分点的微弱差距惜败于国民力量党候选人尹锡悦。随后，李在明于同年6月国会议员补选中成功当选，并于8月以77.77%的高票当选共同民主党第六任党代表。

2024年4月，李在明成功连任国会议员，其所在党派获得国会多数席位，成为第一大党。这不仅成为尹锡悦执政道路上的最大障碍，也为两党在国会内外的激烈角力乃至“123戒严事件”的爆发埋下伏笔。2024年8月，李在明以85.40%的得票率再次当选党代表，巩固其党内领导地位。

2024年12月3日，尹锡悦政府宣布紧急戒严，当晚李在明突破戒严封锁，翻越国会围墙进入议事厅，积极参与通过解除戒严议案，推动尹锡悦弹劾案审议与通过，公开谴责戒严行为，展现强硬反对态度。

2025年4月4日，韩国宪法法院全票通过弹劾尹锡悦，李在明成为最具实力的下一届总统候选人。4月9日，他辞去党代表职务，宣布竞选韩国第21届总统，并于4月27日以近90%的得票率再次获得共同民主党总统候选人提名。

在“123戒严事件”当晚，李在明奔赴国会途中通过YouTube直播即时向公众传达信息，揭露尹锡悦无理宣布戒严，号召民众警惕并阻止军方控制国家，强调国家主权属于人民。他的YouTube频道订阅数高达142万，是韩国政界最具影响力的社交媒体账号之一。李在明的行动不仅体现了与尹锡悦的政治对抗，更彰显了新时代政治领导人灵活运用数字媒体，迅速动员民众、有效应对危机的出色能力。

李在明YouTube订阅数达142万。图片来源：5月31日自行截图

李在明YouTube订阅数达142万。图片来源：网页截图

执政面临的内政及外交挑战

尽管取得辉煌的政治成就，李在明同样面临严峻的司法压力。自2018年以来，他被韩国执政党及司法机关以多项腐败、贪污和职权滥用等罪名调查和起诉。分析人士认为，这些指控在一定程度上带有政治打压意味，反映了当前韩国政坛的激烈斗争格局。

截至目前，李在明共有五起主要刑事案件正在审理，其中包括涉嫌选举违规、城市及房地产开发过程中的贪污及滥用职权、向朝鲜汇款、夫人金惠景违规使用京畿道法人卡等指控。尽管有法律专家质疑证据充分性及程序公正性，但案件的持续发酵无疑为其执政带来较大不确定性，可能成为政治对手打压的工具。

作为新任总统，李在明面临多重复杂的内政挑战。根据韩国发展研究院的报告，2024年韩国GDP增速仅为2%，通胀压力持续存在，青年失业率长期高企。今年第一季度经济甚至出现了-0.2%的负增长。5月底，韩国银行将全年经济增长预期由1.5%大幅下调至0.8%，反映出严峻的经济形势。

在此背景下，李在明提出“青年基本收入”、创业扶持及绿色转型等政策，致力于推动经济的包容性增长。针对首尔等地高企的房价，他主张扩大公共住房供应，严厉打击投机炒房，缓解民众住房压力。司法方面，李在明计划推进司法透明化和独立监察，提升司法公信力。面对社会深度分裂，他强调将推动跨党派对话，促进社会和解与包容。

在外交领域，李在明坚持“国家利益优先”的原则，致力于通过务实外交将韩国打造成为维护地区稳定的负责任强国。他高度重视韩美同盟，承诺修复因过去事件受损的双边互信，推动同盟关系向未来型战略伙伴迈进。对日关系方面，李在明计划以两国建交60周年为契机，在坚持历史和领土原则的基础上，推动双方合作并深化韩美日三边安全协作。

与此同时，他重视改善韩中与韩俄关系，加强与周边国家的战略协调，维护区域和平与稳定。面对全球格局深刻变革和中美战略竞争，李在明表示将通过多元外交，积极拓展与全球南方国家、东盟、金砖国家、非洲联盟及中亚地区的战略合作，提升韩国的国际影响力和战略纵深。

作为韩国新一代政治领袖，李在明身负厚望，但司法纠纷及复杂的内外环境对其执政构成巨大考验。在李在明的带领下，韩国能否实现社会公正、经济繁荣，重塑韩国民主，将成为各界关注焦点。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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