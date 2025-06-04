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《哪吒之魔童闹海》西班牙首映千人观影

2025年06月04日08:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里6月3日电（记者许海林）当地时间5月31日，中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（《哪吒2》）在西班牙马德里举行首映式，近千名观众到场观看，气氛热烈。

中国驻西班牙大使馆屈浔公使在致辞中表示，《哪吒2》传递了中华优秀传统文化，彰显了中国科技在动漫电影领域的发展成就，在全球获得一致好评，生动体现了文明互鉴和对话符合世界大势。

时值“六一”国际儿童节，许多华侨华人家庭选择以观影的方式庆祝。现场家长们纷纷表示，这是一部既富有教育意义又极具观赏价值的佳作，能够与孩子共同观看，收获共鸣，意义非凡。

首映式由西班牙华人广告传媒公司启创集团主办。该集团总经理陈伟锋表示，能够为《哪吒2》的海外传播贡献力量，深感荣幸。感谢广大在西影迷朋友的热情支持，未来将继续致力于优质华语影视作品在海外的落地推广。

除了在马德里及巴塞罗那举行了多场超前点映，《哪吒2》还将于6月20日起登陆西班牙20个城市30余家影院，放映西班牙语配音版、加泰罗尼亚语配音版和中文原声配西班牙语字幕版三种版本，满足不同观众的观影需求，吸引更多本地观众走进影院，感受中国动画的独特魅力。

马德里中国文化中心作为支持单位，希望助力中国影视作品走上当地荧幕，通过文化传播进一步增进两国人民的相互理解与友谊，帮助更多西班牙观众认识一个多元化、立体化的中国。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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