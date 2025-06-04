新华社德黑兰6月3日电（记者陈霄 沙达提）伊朗总统佩泽希齐扬3日针对伊朗与美国间接会谈表示，伊朗欢迎谈判，但谈判不能基于霸凌或单方面的要求。

据伊朗总统网站发布的消息，佩泽希齐扬当天在接受新西兰驻伊朗大使递交国书时表示，就正在举行的伊美间接会谈而言，任何方面都不应采取霸凌政策。他重申，伊朗一直明确表示不会寻求核武器，并始终通过合作来证明这一立场。

佩泽希齐扬说，“地区某一政权在强国支持下犯下罪行，随后又试图将他人描绘成对地区安全与和平的威胁以实现自身要求，这种行为完全不可接受”。他还表示，某些国家试图阻碍他国的发展道路，同时利用自身发展对他国施压，“这不公平、不合理、不可接受”。

在阿曼斡旋下，美国和伊朗自今年4月以来已举行五轮间接会谈，取得一定进展，但双方在若干核心问题上分歧依然突出。美方坚持伊朗应全面停止所有级别的铀浓缩活动，而伊方强调适度开展铀浓缩活动是其和平利用核能权利的一部分，拒绝“零浓缩”要求。

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