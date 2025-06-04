新华社开罗6月3日电（记者张猛）喀土穆消息：联合国世界粮食计划署（世粮署）和联合国儿童基金会3日发表联合声明说，其运送人道主义援助的联合车队2日晚在苏丹西部北达尔富尔州科马地区遭袭，造成5人死亡。苏丹冲突双方相互指责对方发动此次袭击。

声明说，这支车队由15辆卡车组成，遇袭时正试图前往北达尔富尔州首府法希尔市，向受饥荒影响的儿童和家庭运送救命物资。袭击造成5人死亡、数人受伤，多辆卡车被烧毁，人道主义物资受损。

声明说，法希尔及其周边地区数十万人面临严重的营养不良和饥饿风险，迫切需要人道援助。根据国际人道主义法，援助车队必须受到保护，各方有义务允许并协助人道救援物资迅速、畅通无阻地送达有需要的人手中。声明呼吁立即展开调查，追究肇事者的责任。

苏丹外交部3日发表声明，谴责苏丹快速支援部队使用无人机发动此次袭击。而苏丹快速支援部队同日发表声明说，袭击是苏丹武装部队一架军用飞机实施的，造成世粮署5名工作人员死亡，4人受伤，9辆卡车被毁。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续两年多的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生、超过1236万人流离失所。

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