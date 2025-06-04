人民网北京6月3日电 （记者李明）6月3日，由联合国环境规划署驻华代表处主办的2025年世界环境日主题活动在北京联合国大使馆举行。来自联合国机构、中方政府部门、企业、学校和基金会的特邀嘉宾参加了活动。中国生态环境部国际合作司司长周国梅、联合国驻华系统协调员常启德出席活动并致辞。

活动会场。人民网 记者李明摄

本次活动以“塑战塑决”为主题，在环境优美的室外草坪举行，开设圆桌论坛就治理塑料污染群策群力，并辅以优美的音乐、舞蹈、绘画和诗歌等艺术表演来体现人与自然和谐共生之美。

会场环保宣传海报。人民网 记者李明摄

周国梅表示，中国政府高度重视国内塑料污染治理工作，持续实施全链条治理，在完善固体废物污染防治依法建设、推动固废减量和循环再利用治理、落实化学品和新污染管控等方面取得积极成效。

中国生态环境部国际合作司司长周国梅致辞。人民网 记者李明摄

常启德在致辞中提及，发起于中国浙江省台州市的“蓝色循环”项目获得了2023年联合国最高级别环保荣誉“地球卫士奖”，这一项目探索出了应对海洋塑料垃圾的有效途径，让人们了解到治理塑料污染能带来的深远回报，具备很好的推广价值。

据悉，世界环境日是环境领域最重要的联合国国际日，1972年10月，第27届联大通过决议，把每年的6月5日定为世界环境日。2025年世界环境日主题为“终结塑料污染”，旨在动员各国共同落实并推广塑料污染解决方案，今年的全球庆祝活动将于6月5日在韩国济州岛举办。

儿童环保绘画展览。人民网 记者李明摄

《舞，自然》舞蹈表演。人民网 记者李明摄

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