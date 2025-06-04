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李在明：拼经济保民生　寻求韩朝对话

2025年06月04日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社首尔6月4日电（记者陆睿　黄昕欣）第21届韩国总统选举共同民主党候选人李在明4日凌晨就预计的胜选结果发表讲话，表示将努力履职，复苏经济、恢复民生，同时寻求韩朝对话。

　　3日深夜，多家韩国媒体都表示，李在明当选总统“已成定局”。当地时间4日凌晨1时36分，国民力量党候选人金文洙宣布败选，并向李在明胜选表示祝贺。

　　李在明当地时间4日凌晨1时12分来到汝矣岛国会前发表讲话，对国民表示感谢。他说，要团结国民，当前最明确的任务是复苏经济、恢复民生。他还表示，将寻求韩朝对话、共存和共同繁荣的道路。

　　截至当地时间4日凌晨1时44分，在已统计完成85.64%的选票中，李在明得票率为48.34%，领先得票率居第二的金文洙165万余张选票。

　　另据韩联社报道，李在明决定提名同党最高委员会委员金民锡为新一届政府国务总理。

　　选举正式投票于3日6时至20时举行，共在全国设立14295个投票站。初步统计数据显示，本届选举投票率为79.4%。

　　韩国1987年改宪实行总统全民直选制，总统由国民直接选举产生，任期5年，不得连任。本届选举是韩国自1987年以来第二次在总统缺位情况下选举总统。当选总统无交接期，4日经中央选举管理委员会正式确认后，李在明将立即就职。

　　李在明1964年出生于庆尚北道，曾任京畿道城南市市长和京畿道知事。2022年，李在明当选共同民主党党首，并于2024年高票连任。2022年3月，李在明作为共同民主党候选人参加第20届总统选举，以微弱劣势败给尹锡悦。

　　今年4月4日，韩国宪法法院通过弹劾总统尹锡悦，尹锡悦被罢免总统职务。根据韩国法律，韩国须在60日内举行新一届总统选举。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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