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第十届迪拜商业英才实习项目举行毕业式

2025年06月04日08:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜6月3日电 （记者管克江）第十届迪拜商业英才实习项目2日在迪拜举行毕业式。此前，来自21个国家的35名优秀学生在迪拜进行了9个月的实习。

迪拜商业英才实习项目由迪拜副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德发起并全额资助，入选者可在迪拜学习体验当地的商业环境，并参加实习和咨询项目。本届项目共有来自全球160个国家的5500名大学生报名。

该项目负责人拉米·陶菲克表示，迪拜商业英才实习项目已经成为全球最受欢迎的本科实习项目之一，入选率仅为0.5%。项目将继续秉持全球视野，激励优秀学生的发展，让他们为未来成为目标坚定、充满好奇和富于创新的商业英才做好准备。

据了解，共有四名中国籍大学生入选第十届项目。他们是段浩然（北京大学）、陈睿（芝加哥大学）、孙颜（香港大学）和王忻楠（剑桥大学）。

项目实习生合影。主办方供图

项目实习生合影。主办方供图

据介绍，第十一届迪拜商业英才实习项目报名活动将于今年9月份启动。

（人民网杰勒德·阿勒费尔对本文亦有贡献）

(责编：曹欣悦、杨牧)

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