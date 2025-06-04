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国际观察丨双线交锋激烈博弈　俄乌谈判考验政治耐力

2025年06月04日08:23 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科/基辅6月3日电　题：双线交锋激烈博弈　俄乌谈判考验政治耐力

　　新华社记者陈汀　李东旭

　　俄罗斯和乌克兰代表团2日在土耳其伊斯坦布尔举行第二轮直接谈判。双方就交换重伤战俘及阵亡士兵遗体等问题达成共识，但在停火等核心议题上互不让步。

　　分析人士认为，俄乌在谈判中释放出一定积极信号，但在停火条件等关键问题上并未弥合分歧。近期俄乌战场局势复杂，各方在多个领域激烈博弈，俄乌在一段时间内或呈现边打边谈的双线交锋局面，和平前景考验各方政治耐力与智慧。

　　这是6月2日在土耳其伊斯坦布尔拍摄的俄乌第二轮直接谈判现场。新华社发（土耳其外交部供图）

这是6月2日在土耳其伊斯坦布尔拍摄的俄乌第二轮直接谈判现场。新华社发（土耳其外交部供图）

　　“全部换全部”

　　本轮谈判由土耳其外交部长费丹主持，开始时间比预计晚了1小时40分钟，谈判持续约1个小时。

　　俄乌在会谈后披露的信息显示，双方同意以“全部换全部”原则交换所有重伤战俘，并且大规模交换25岁以下战俘和阵亡士兵遗体。俄总统助理、谈判代表团团长梅金斯基说，双方同意在前线部分地区停火两到三天以交换阵亡士兵遗体。

　　土耳其总统埃尔多安说，本轮谈判取得“重大成果”。梅金斯基向媒体表示，俄方代表团对第二轮谈判成果感到满意。

　　俄乌专家认为，俄乌双方在5月16日首轮直接谈判的基础上，就更大规模换俘计划达成共识，释放出一定积极信号。

　　俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基说，互换重伤士兵是双方在本轮谈判中达成的重要成果。乌克兰政治专家尤里·博格达诺夫认为，俄乌双方仍有很多难解的分歧，但本轮谈判就人道主义问题还是实现了“真正进展”。

　　5月23日，一名被释放的乌克兰军人与亲人拥抱。新华社发（彼得·德鲁克摄）

　　核心分歧仍难解

　　俄乌双方确认，俄方代表团2日向乌方送交了关于解决乌克兰危机的备忘录。梅金斯基说，这份备忘录详尽且全面，将有可能实现长期和平，至少是实现停火。

　　分析人士认为，这份文件阐述了俄方在停火等关键问题上的立场，但也显示出其在停火条件、领土等关键议题上与乌方矛盾依然突出。

　　在停火问题上，乌方表示，俄方在谈判期间拒绝了乌方有关30天无条件停火的提议。据塔斯社报道，俄方在备忘录中就停火提出两种方案，第一种方案是乌军及其他军事组织彻底撤出特定区域；第二种方案是一揽子建议，包括禁止乌军及其他军事组织重新部署、外国停止对乌军事援助等。

　　在实现长期和平方面，俄方在备忘录中就一些涉及双方核心矛盾的问题提出要求，包括领土问题及乌克兰保持中立、不加入军事联盟等。

　　乌方表示，将用一周时间研究俄方文件并协调下一步举措。乌克兰总统泽连斯基2日表示，俄方备忘录近似于下“最后通牒”。

　　俄政治学家杜达科夫指出，俄乌双方在停火止战的核心问题上存在巨大分歧，各自都难以接受对方提出的部分条件，谈判截至目前难以取得突破。乌克兰政治专家费先科指出，俄乌在谈判中再次暴露出一系列矛盾和分歧，这说明双方尚未就停火做好充分准备。

　　5月16日，在土耳其方面主持下，俄罗斯和乌克兰代表团在土耳其伊斯坦布尔举行会谈。新华社发（土耳其外交部供图）

5月16日，在土耳其方面主持下，俄罗斯和乌克兰代表团在土耳其伊斯坦布尔举行会谈。新华社发（土耳其外交部供图）

　　或将边打边谈

　　在本轮谈判前后，俄乌军事动作不断，战场局势复杂。乌克兰方面2日说，乌方1日发动特种作战行动，出动百余架无人机，袭击俄方多个州，摧毁多架俄军战机。对此，俄方表示乌克兰的无人机袭击只造成数架飞机起火。

　　分析人士指出，俄乌军事行动持续，显示出双方都希望通过战场胜利争取谈判筹码，今后一段时间两国或将边打边谈，和平前景仍不明朗。

　　俄罗斯政治学家叶夫根尼·明琴科认为，俄乌双方都认为军事资源尚未耗尽，均不指望迅速达成和平协议。乌政治专家奥列格·帕斯特纳克说，现阶段俄乌均缺乏做出重大妥协的意愿，但双方也不愿破坏和谈，俄乌谈判将继续进行。

　　有分析指出，“以战促谈”的策略虽能短期施压，但会进一步侵蚀本已脆弱的互信基础。谈判可能进入长期僵持阶段，冲突则在可控强度内进行。

　　在俄乌进行谈判的同时，各方博弈也更加激烈。泽连斯基2日要求美国和欧盟加大对俄制裁力度。继德国近期表态将支持乌克兰生产远程武器后，欧盟委员会2日表示，正制定对俄的第18轮制裁措施，重点锁定俄方能源收入。

　　美国政府的立场也受到高度关注。埃尔多安2日提议，就和平解决俄乌冲突，举行俄乌美三方领导人会议。但俄乌专家并不看好三方会晤前景。博格达诺夫认为，美国政府目前并没有“足够份量的牌”影响俄乌立场，至少短期内难以实现三方领导人会谈。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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