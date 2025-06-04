新华社日内瓦6月3日电（记者石松）联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克3日发表声明说，对试图获取微薄食物援助的加沙地带平民发起致命袭击，此等行径“令人发指”。“针对平民的袭击行为严重违反国际法，构成战争罪。”

图尔克表示，在美国和以色列支持的“加沙人道主义基金会”运营的援助物资分发点附近，已连续三天发生平民死伤事件，3日的最新消息显示又有数十人伤亡。

图尔克说，巴勒斯坦人面临着最残酷的选择，要么在饥饿中死亡，要么冒着生命危险去获取以色列军事化援助机制提供的一点食物。“正如联合国多次警告的那样，这种军事化援助体系危及生命，违反国际援助分发标准。”

图尔克敦促立即对每起此类袭击进行公正调查，并追究相关人员责任。他说，针对平民的攻击严重违反国际法，构成战争罪；而蓄意阻碍平民获得食物和其他维持生命的人道主义物资的行为，同样可能构成战争罪。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门3日发表声明说，以军当天黎明在加沙地带一个援助物资分发点附近朝领取物资的民众开枪，已造成27人死亡，超过90人受伤。以军3日发表声明，承认曾向偏离指定路线人员进行射击。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人3日说，分发点枪击事件是“有组织的大规模欺诈，美以正在将援助物资武器化，将分发点变为死亡陷阱”。

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