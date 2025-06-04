新华社莫斯科6月3日电（记者陈汀）俄罗斯塔斯社2日发布了俄方在俄乌第二轮直接谈判中向乌方递交的冲突调解备忘录全文。全文包括最终解决乌克兰危机的条件、实现30天全面停火方案、和平条约签署的步骤和期限等。

俄方在备忘录中列出了和平条约的签署程序：起草和平条约文本；停战两到三天以收殓阵亡人员遗体；俄单方面移交6000具乌阵亡士兵遗体；签署停火备忘录并确定和平条约签署日期；在乌军开始撤军前设立30天的停火期，乌军须在30天内完全撤离并落实一揽子协议；乌克兰举行选举并组建政府机构；签署和平条约；条约须获得具有法律约束力的联合国安理会决议认可；条约核准、生效和落实。

俄罗斯总统助理、俄方谈判代表团团长梅金斯基表示，俄方备忘录是一份详尽、全面的提议，将有可能推动实现长期和平，至少是实现停火。

俄乌代表团2日在土耳其伊斯坦布尔就和平解决俄乌冲突进行了第二轮直接谈判。会上两国交换了双方备忘录。乌克兰代表团团长、国防部长乌梅罗夫表示，乌方将用一周时间研究俄方备忘录并协调进一步举措。

乌克兰总统泽连斯基2日在社交媒体上就俄方提出停火两三天以收殓阵亡人员遗体说：“我觉得他们很愚蠢，因为停火的意义在于从一开始就阻止人们死亡。”泽连斯基还说，俄罗斯只想在战争中获得“短暂停顿”。

泽连斯基同日还谈及乌方1日实施的特种作战行动，称这是乌方独自策划实施，向各方展示乌方实力，“没人在乎俄罗斯是否愤怒”。泽连斯基敦促美国采取强有力举措，支持制裁俄罗斯。

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