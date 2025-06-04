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经合组织首席经济学家：美国关税政策严重冲击世界经济

2025年06月04日08:22 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎6月3日电（记者李文昕）经济合作与发展组织（经合组织）首席经济学家阿尔瓦罗·桑托斯·佩雷拉3日表示，美国关税政策给全球贸易带来不确定性，严重冲击世界经济。

　　佩雷拉当天在经合组织最新一期经济展望报告发布会上说，当前全球经济贸易政策面临前所未有的重大不确定性，这对各项经济指标产生深远影响。他特别提到，美国相关政策剧烈变化导致包括美国在内多个经济体增长预期下调。

　　此前一天，佩雷拉在一场媒体吹风会上回答记者提问时指出，关税影响全球贸易，冲击消费和投资，是经合组织下调全球经济体经济增长预期的重要原因。

　　佩雷拉说，从今年5月中旬的数据看，美国对进口商品征收的实际关税税率相比一年前大幅提升，已经达到“1938年以来最高水平”；如果此前公布的“对等关税”税率完全付诸实行，美国关税水平“将是19世纪90年代以来最高水平”。

　　经济展望报告显示，过去几个月，贸易壁垒以及经济和贸易政策的不确定性显著增加，对商业和消费者信心产生负面影响并阻碍贸易和投资。报告预计，2025年和2026年全球经济增速均为2.9%，较今年3月预测值分别下调0.2和0.1个百分点。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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