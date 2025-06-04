新华社东京6月3日电 日本政府3日通过“知识产权推进计划2025”，希望借助人工智能（AI）等先进技术的应用、吸引海外顶尖人才，提高知识产权竞争力，解决社会问题。

日本政府当天在首相官邸召开的知识产权战略本部会议上通过了上述计划，该计划主要内容包括确立AI和数字化时代的知识产权制度，掌握AI和量子等新兴领域的国际规则制定的主动权，以及利用日本具有优势的内容产业推动地方振兴等。

在知识产权制度方面，计划指出，生成式AI可能对日本发展作出重大贡献，要推进这一技术的应用。同时，随着利用AI的发明和创作增多，如何评估AI开发者的贡献将成为重要课题，因此将就此展开探讨。

围绕利用AI的著作权问题，计划指出，将持续加强AI大模型训练数据源著作权保护相关法规的普及和指导工作。鉴于AI企业存在训练数据源信息披露不足的情况，将研究建立确保透明度的相关机制。

地方振兴方面，将包括动漫、电影、游戏等在内的内容产业定位为核心支柱产业，争取到2033年实现日本原创内容海外市场规模达20万亿日元（1美元约合143日元）。到2033年，在全国选出约200处电影、动漫故事发生地等，将其打造成“圣地”，并结合当地美食、传统文化推广，激活区域经济。

计划还指出，仅靠日本国内力量提高竞争力存在局限，有必要完善吸引海外优秀人才的环境。

在相关国际规则制定方面，日本政府将制定新的“国际标准化战略”，以在国际标准制定方面掌握主动权。

日本首相石破茂在会议上表示，知识产权与技术是日本创收能力的源泉，对确保企业竞争力至关重要，并强调为创造出具有竞争力的知识产权，要从根本上强化AI的应用。

在世界知识产权组织每年公布的全球创新指数排名中，日本此前的最高排位是第4位，2024年已跌至第13位。“知识产权推进计划2025”设定的目标是到2035年重返前四。

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