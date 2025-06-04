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综述丨荷兰云服务严重依赖美国　加剧数字主权忧虑

2025年06月04日08:21 | 来源：新华网
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　　新华社海牙6月3日电　综述丨荷兰云服务严重依赖美国　加剧数字主权忧虑

　　新华社记者王湘江

　　近日，美国政府对位于荷兰海牙的国际刑事法院实施制裁后，微软公司封锁了该法院检察官卡里姆·汗的邮箱。这一事件被广泛视为美国借数字手段施加政治影响的案例，引发荷兰政界强烈震动。

　　荷兰广播节目公司最新发布一项覆盖2万多家荷兰政府机构、企业和组织的调查显示，包括各级政府、基础设施运营商以及教育和医疗系统在内的大量公共机构，其电子邮件和云服务是外包给美国企业的。

　　调查披露，荷兰政府机构、公共事业单位及关键企业运营的1722个网站，每个都至少使用一家美国云服务商。微软邮件服务市场占有率高达60%，其用户范围包括荷兰国会两院、荷兰金融市场管理局等政府核心部门；15个荷兰部委中有9个使用微软云服务，全部省级政府和超过半数的市政府使用微软平台，除邮件服务外还包括微软Teams协同平台等。

　　调查还显示，63%的荷兰大型企业网站依赖微软或谷歌云服务，包括芯片设备巨头阿斯麦、造船企业达门造船等；60%的关键基础设施企业，如银行、饮用水企业和机场等，也使用美企平台，就连荷兰本土电信商KPN和Odido的邮件系统也使用微软服务。

　　专家警告，卡里姆·汗的案例意味着，荷兰外交部官网、中央银行、警察部门等650多个关键网站，理论上也面临“被一键关闭或篡改内容”的风险。

　　荷兰信息通信技术专家伯特·休伯特说，美国情报机构几乎不费吹灰之力即可获取荷兰政府的数据，“美国方面甚至可以调阅荷兰众议院20年前的电子邮件”。

　　荷兰智库克林亨达尔国际关系研究所在相关研究报告中指出，荷兰高度依赖美国科技企业的云服务，而数据的最终控制权实质上掌握在美国政府手中。根据美国相关法律，即便数据存储于欧盟境内，美国执法和情报机构仍可“长臂管辖”。一旦美欧关系紧张或发生政治冲突，这种依赖将对荷兰国家安全构成重大风险。

　　这份报告说，尽管微软等美国科技企业宣称其服务遵守欧盟《通用数据保护条例》，但实际上，美国企业无法拒绝美国政府调取数据的要求。报告因此呼吁，荷兰亟需加快推进本土或欧洲层面的云服务替代方案，以降低在相关领域对美国的系统性依赖，确保国家主权与信息安全。

　　据荷兰媒体报道，荷兰学术界正在紧急应对来自美国的数字存储风险。由于大量科研数据和学术文献长期在美国服务器托管，荷兰皇家艺术科学院、荷兰国家科研组织和荷兰大学协会等机构已联合启动“科研数据保全计划”，评估并优先备份关键数据，以防美方突然中断合作或切断访问权限。

　　荷兰对美国云服务的高度依赖，也日益成为政坛关注的核心议题。今年3月，荷兰众议院通过多项动议，明确呼吁政府加快减少对美国云服务的依赖，并积极推动研发、部署本土或欧洲替代方案。越来越多的议员也敦促荷兰内阁尽快拿出切实可行的应对方案，以防在数字基础设施领域更加被动。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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