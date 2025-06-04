打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

经合组织再次下调今明两年全球经济增长预期

2025年06月04日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社巴黎6月3日电  （记者李文昕）经济合作与发展组织（经合组织）3日发布最新一期经济展望报告，预计2025年和2026年全球经济增速均为2.9%，较今年3月预测值分别下调0.2和0.1个百分点。

　　报告指出，过去几个月，贸易壁垒以及经济和贸易政策的不确定性显著增加，对商业和消费者信心产生负面影响并阻碍贸易和投资。这种充满挑战性和不确定性的国际经贸环境促使经合组织再次下调今明两年全球经济增长预期。报告说，最新预测是基于截至今年5月中旬的关税水平将维持的技术假设。增长放缓较为显著的包括美国、加拿大和墨西哥等经济体。2025年和2026年，美国经济预计增长1.6%和1.5%，较今年3月预测值分别下调0.6和0.1个百分点；欧元区经济预计增长1.0%和1.2%，与3月预测值相同。报告建议，各国应共同努力应对不确定性，首要的是避免进一步贸易分化和贸易壁垒。缓解贸易紧张局势、降低关税及其他贸易壁垒将有助于恢复增长和投资。同时，各国还应在货币政策上保持警惕，确保公共债务可持续性，并积极出台措施促进国内投资与增长。

　　经合组织今年3月发布中期经济展望报告，当时预计2025年和2026年全球经济增长3.1%和3.0%，较2024年12月预测值分别下调0.2和0.3个百分点。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月04日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部