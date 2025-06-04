鼓励私人资本“以工代税”

本报记者 宋亦然

秘鲁政府不久前正式出台《国家公共投资政策指南》，旨在引导相关部门和地方政府扩大基建投资，努力缩小地区间基础设施差距，同时拉动内需增长。

最新发布的秘鲁地区竞争力指数显示，在基础设施方面，除了首都利马及其周边地区外，秘鲁其他地区基础设施建设水平都偏低，包括能源生产、道路交通、旅游配套和通信网络等具体方面。秘鲁政府曾于2019年颁布《2022—2025国家可持续基础设施竞争力计划》，提出投资10个行业的72个项目，如道路改扩建和维护、农业设施改造、污水处理厂新建等。截至2024年7月，该计划涉及项目已累计投资超过1800亿秘鲁索尔（1美元约合3.6秘鲁索尔），52个项目正处于执行阶段，包括清理亚马孙河水道、修理利马大都会环城公路、扩建利马豪尔赫·查韦斯国际机场等。秘鲁2025财政年度预计拨款约51亿秘鲁索尔，投放到该计划涉及的39个项目中。

为鼓励更多私人资本进入基建领域，秘鲁2008年起推出“以工代税”机制，允许企业通过直接执行公共投资项目来抵扣相应税款，不仅便利了私营企业参与基建项目投资，也减轻了政府的财政负担。自实施以来，“以工代税”机制的企业参与度显著提升，已经从2009年仅两家企业参与增至2024年的107家，累计投资额达42.04亿秘鲁索尔。

公路网络一直是秘鲁基建的一大短板。秘鲁经济研究所的数据显示，20世纪90年代初，秘鲁只有25%的公路路面铺设了沥青、水泥等。进入21世纪尤其是近10年来，秘鲁开放了大批公路的特许经营权。在2003年至2023年的20年间，秘鲁吸引了48亿美元的私人投资，用于建设2163公里的国家公路，以及另外4057公里公路的初期开发或维护。

秘鲁还积极推进电信网络基础设施完善。秘鲁国际贸易管理局官网数据显示，截至2023年底，秘鲁共有30家电信运营商和1096家电信服务企业，光纤网络总长度达1.35万公里。“政府计划继续推进电信网络基础设施建设，包括开放互联网宽带服务的特许经营权。”秘鲁国际贸易管理局官网刊文说。据了解，2018年至2023年，秘鲁的移动端和网页端互联网用户分别增长了33%和46%，首都利马95%的家庭和全国近90%的家庭拥有至少一部手机。

目前，秘鲁供水和污水处理基础设施建设面临高达150亿美元的资金缺口，政府正努力简化投融资和管理方面的流程与法规。

多年来，中国企业积极参与秘鲁基础设施建设。中企承建的通贝斯大区加里多医院惠及逾10万居民，利马三大区水务项目建成后将解决40余万秘鲁民众用水问题。中秘共建“一带一路”的标志性项目钱凯港不仅帮助秘鲁提升海运效率，还有力促进秘鲁科技与工业化发展。秘鲁交通和通信部多式联运政策与调控司司长维克托·阿罗约表示，缩小基础设施差距并推进数字化转型是秘鲁政府的重要任务，中方为秘方提供了相关技术和资金支持，助力改善秘鲁民生。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)