改造传统渔村 加大社会援助 借鉴中国经验

2024年全国贫困率降至8.57%

本报记者 曹师韵

2024年9月，印尼村长代表团在四川省蒲江县甘溪镇考察当地扎染工艺和乡村发展。

阿 里摄

近日，在印尼雅加达南部东贝加丹第一公立小学，学生们在食用政府发放的免费营养餐。

布莱恩特·戈扎利摄

傍晚时分，在印度尼西亚最东边巴布亚省的桑贝尔—宾耶里村，新建的路灯灯光柔和，沙滩边铺设了崭新的石砖路。游客悠闲地散步，孩童在新修的凉亭里玩耍。远处刚铺的柏油路干净整洁，巨大的广告牌上写着“一起来吃鱼吧！鲜鱼每日供应”。这是印尼最新的现代化渔村的新面貌。

桑贝尔—宾耶里渔村焕发新活力，是印尼政府加快推进减贫进程的一个缩影。2023年开始，印尼海洋事务与渔业部开始在全国实施“卡拉莫”渔村现代化改造项目，致力于帮助落后渔村脱贫，桑贝尔—宾耶里村由此受益。

印度尼西亚大学经济学院院长德古·达尔坦托表示，近年来印尼全面推进减贫工作，民众整体生活得到显著改善。印尼政府主要通过扩大社保覆盖面、加强基础设施建设、促进就业创业、发展农村经济等举措，帮助民众创收增收、逐步脱贫。印尼2024年已基本实现消除极端贫困的目标，比预期目标提前了6年。

现代化改造助力渔村旧貌换新颜

全国可进行改造的渔村有180个

桑贝尔—宾耶里村80%的人口从事渔业，是传统的小渔村。过去村里到处散发着鱼腥味，地面随处可见垃圾污渍，基础设施陈旧。渔民使用自制冰块保鲜鱼类，最多只能保鲜半天，对销量和价格影响很大。据村民介绍，他们辛勤劳作一年，全村的总收入只有14.2亿印尼盾（1美元约合16328印尼盾）。

印尼政府先后耗资220亿印尼盾为渔村现代化改造项目新建了制冰厂、冷藏室、烹饪中心、渔船修理厂、加油站等渔业基础设施，以及净水排水系统、街道照明、废水处理等生活设施，并成立了渔业管理合作社。此外，印尼政府还着力发展当地特色旅游业，如鲜鱼供应、现捕现吃、售卖手工艺品等。相关举措有效改善了村民的生活质量。

印尼海洋事务与渔业部的统计显示，全国可进行改造的渔村有180个，计划再新增10个现代化渔村。

根据印尼中央统计局发布的最新数据，印尼全国贫困率已从2015年的11.2%下降到2024年的8.57%，贫困率降至1998年以来最低水平。世界银行数据显示，印尼极端贫困人口比例从2015年的8.5%下降到2023年的1.8%。印尼成为东南亚地区减贫成效最为显著的国家之一。印尼《2025—2045年国家长期发展规划》设定的目标是在2045年前消除贫困，将人均收入提高至3万美元以上，这也是“黄金印尼2045”愿景的目标之一。

社会援助计划为贫困家庭提供支持

已覆盖近2000万个家庭

实施社会援助计划是印尼政府减轻民众经济负担、保障贫困家庭基本生活需求的主要举措。

印尼已建立起综合社会福利数据库，登记、筛选符合条件的受援助家庭并提供一系列社会保障计划，包括“家庭希望计划”“非现金食品援助计划”“社会康复援助”等。截至2023年11月，相关社会援助计划预算已成功分配98%，覆盖近2000万个家庭。

“家庭希望计划”由印尼社会事务部于2007年起实施，旨在保障孕妇、儿童等重点群体获得基本医疗、教育等机会，打破贫困代际循环，让年轻一代摆脱贫困陷阱。2017年，世界银行批准2亿美元融资支持该计划。数据显示，该计划的受益家庭数量已从2007年近39万个贫困家庭增加至2020年的超过1000万个家庭，覆盖总人口的15%。

为帮助贫困人口扩大就业和增加收入，印尼政府2022年11月推出“群岛经济英雄计划”，旨在帮助受援助对象掌握一技之长，实现经济独立。截至2024年4月30日，该计划使超过2.5万人不再依赖社会援助。政府还推出人民商业信贷项目，通过发展小微型商业企业促进贫困者创业，印尼10多家银行加入该项目。截至2024年10月，项目已发放贷款近247万亿印尼盾，2025年前两个月又发放28.7万亿印尼盾贷款。

达尔坦托表示，印尼的减贫政策强调通过提供低息贷款和其他形式的援助，支持中小微企业发展，以帮助贫困地区民众创业就业，增强经济韧性，同时为贫困和弱势群体提供教育奖学金和免费医疗保险，扩大基本服务的可及性，“实践证明，这类减贫政策契合实际，并取得了良好效果”。

学习借鉴中国精准扶贫理念

已有4批印尼村长到中国考察交流

为制定更有针对性的减贫政策，印尼学习借鉴中国精准扶贫理念，不断完善国家贫困数据库，用于识别和监测贫困人口及其分布情况。

2024年9月，印尼农村、发展落后地区与移民部选拔20名村长组成代表团到中国部分乡村振兴示范村进行考察交流，这已经是第四批印尼村长访问中国。印尼农村、发展落后地区与移民部官员丹顿·蒙特表示，印尼有7.5万多个村庄，发展潜力各异，“这次考察对印尼来说是一个很好的学习机会，让印尼村长亲自学习并见证农村减贫与振兴的发展进程。我们把在中国的考察经验带回印尼，让其成为印尼农村发挥自身特色、发展经济、实现振兴的重要参考。”

印尼村长阿努尔深有感触地说：“中国政府对农村工作的高度重视、现代农业技术的广泛应用、城乡治理的有效推进，都给我留下了深刻印象。中国社会秩序井然、环境整洁，文化遗产也得到积极保护。我们把这些宝贵经验带回印尼，助力农村地区发展。”

印尼政府还通过“村庄基金计划”将资金直接拨付给各个村庄，用于发展农村基础设施、改善公共服务和增加收入来源，并加大对农村地区的投资，促进现代化农业、文旅产业发展。针对弱势地区、易受灾地区等，政府提供更多援助，重点帮助改善基础设施并引进移动支付和电子商务平台，促进金融普惠，让小微企业和个体经营者获得更多市场机会和金融服务。

当前，印尼仍有2522万人口生活在贫困线以下，人均月支出不到60万印尼盾。达尔坦托表示，印尼已迈入中高收入国家行列，现行的贫困线标准仍然较低。另外，大量刚刚迈过贫困线的群体还非常脆弱，极易受到经济冲击，随时可能返贫。

世界银行前驻印尼和东帝汶代表萨图·卡科宁表示，印尼在现行的政策体系内还有很多政策工具可供选择，如进一步扩大社会保障种类及范围，提升金融包容性，增加对基础设施投资等。世界银行建议印尼为弱势群体创造更多机会，更加注重应对气候危机对扶贫政策的冲击，提升地方行政能力。

印尼最大私营银行中亚银行首席经济学家戴维·苏穆阿尔表示，直接现金转移和粮食援助等社会援助措施有助于降低贫困率，但不是消除贫困的根本方法，“按照中国减贫经验，‘授人以鱼，不如授人以渔’，这才是解决贫困问题的最佳途径”。他认为，消除贫困的关键在于通过增加出口和投资来促进经济增长，从而创造更多就业机会。印尼社会事务部前部长特丽·丽斯玛哈里尼也认为，要进一步出台举措帮助更多贫困人口就业和增加收入，让其脱离社会援助，实现自力更生。

（本报雅加达6月3日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)