中蒙第二条跨境铁路开工建设——

本报记者 张朋辉

日前，中蒙甘其毛都至嘎顺苏海图铁路建设开工仪式在中蒙边境举行。该项目是继1956年二连浩特至扎门乌德铁路建成通车后，时隔近70年建设的中蒙第二条跨境铁路。铁路由中蒙两国共同推进，自中国内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸出境，经蒙古国嘎顺苏海图口岸，连接蒙古国南戈壁省嘎顺苏海图站，全长9.91公里。中蒙双方明确跨境铁路“统一设计、各自建设、一次联通”。

该项目中国境内段由中国国家能源集团投资建设，蒙方境内段由塔本陶勒盖铁路公司投资建设。跨境段由6.08公里的桥梁连接，整条铁路计划于2027年建成通车，预计建成后每年可承担3000万吨货物运输，将甘其毛都口岸年通关能力提升一倍，有效带动中蒙两国跨境物流、产业园区、边境服务等业态升级，扩大中蒙在经贸、能矿、互联互通等重点领域合作，成为推动共建“一带一路”倡议同蒙古国“草原之路”倡议战略对接的重要实践。

目前，该项目前期配套工程——甘泉铁路已开通运营，项目建成后，甘泉铁路将与蒙古国南向铁路实现联通。中国国家能源集团相关负责人表示，将与蒙方企业通力合作，细化合作方案，深化在工程技术、设备设施、施工管理等方面的对接，加快铁路建设进度，推动项目早日投运。

蒙方高度重视该铁路建设，将其列为政府14个大型项目之首。中蒙相关负责人表示，期待铁路早日建成通车，成为中蒙互联互通的新桥梁，为推动中蒙命运共同体建设注入新动力。

中国驻蒙古国大使沈敏娟说：“甘其毛都—嘎顺苏海图口岸是中蒙货运量最大的公路口岸，中方援助的嘎顺苏海图公路口岸基础设施项目正式启用，跨境铁路项目也开工建设。相信随着两个口岸提质升级，将极大促进中蒙人员往来、贸易畅通和产业联动，为两国相关地区发展带来新机遇。”

（本报蒙古国嘎顺苏海图电）

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)