本报记者 谢亚宏 人民网记者 俄 布

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6月2日，中国—中亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访团来到位于里海之滨的哈萨克斯坦西部城市阿克套，采访中哈合资企业里海沥青厂（见图①，本报记者孟祥麟摄）。

里海沥青厂由中信集团和哈萨克斯坦国家石油天然气公司共同投资，是中亚地区唯一专门生产高标准道路沥青的炼厂，也是哈萨克斯坦独立后建设的第一个大型石化项目，2013年建成投产。今年5月，工厂完成扩能升级改造，原油年处理能力从每年100万吨提升至150万吨，沥青年产量由50万吨增至75万吨，有效缓解哈萨克斯坦基础设施建设所需的道路沥青缺口，是中哈高质量共建“一带一路”的又一务实合作成果。

在刚刚完成改造的厂区，崭新的设备在阳光下十分耀眼。里海沥青厂第一副总经理塔尔加特·穆罕诺夫在接受记者采访（见图②，人民网记者俄布摄）时表示，改造项目由中信建设有限责任公司承建，全部采用中国技术和设备。“项目提前竣工，得到哈萨克斯坦总统托卡耶夫和哈能源部的高度评价。”

工厂生产副总经理马赫穆德·马季巴耶夫指着厂区最高的一座建筑说：“吊装这座高度39.9米、重达140吨的减压塔，是改造项目中难度最大的部分。减压塔的减压蒸馏技术能够提高原油加工能力，进一步提升产品品质。项目还采用了低氮燃烧器、余热回收等技术，在降低污染物排放的同时，实现能源循环利用。”

在工厂的所见所闻，让塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社媒体事务主管阿齐兹琼·马克苏多夫印象深刻：“工厂的生产技术十分先进，很多管理环节已实现全自动化，这是中国—中亚国家产能合作的缩影。塔吉克斯坦地理环境和气候多样，建设道路需要高品质沥青。因此，我重点关注了该工厂与塔吉克斯坦合作生产或向塔吉克斯坦销售沥青的可行性。希望通过自己的报道，促成中方在塔吉克斯坦建设类似的工厂。”

今日哈萨克斯坦通讯社记者奥列夏·科尔佐娃表示：“这座工厂将帮助哈萨克斯坦提升工业能力、实现经济转型，是一个具有战略意义的项目。希望未来能够看到更多这样的现代化项目，尤其是与中国合作的项目。哈中务实合作有助于哈萨克斯坦工业水平的快速提升。”

（本报哈萨克斯坦阿克套6月3日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)