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王毅会见美国新任驻华大使庞德伟

2025年06月04日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京6月3日电  6月3日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在京会见美国新任驻华大使庞德伟。

　　王毅欢迎庞德伟履新，希望他做中美之间可信的沟通者、分歧的调解者、合作的促进者，为推动中美关系健康稳定可持续发展发挥积极作用。王毅说，当前中美关系处在重要关键节点。回顾中美建交近半个世纪的风雨历程，最重要的启示是，平等尊重是双方交往前提，对话合作是唯一正确选择。

　　王毅强调，日内瓦经贸会谈后，中方认真严格落实双方共识。但令人遗憾的是，美方近日以莫须有理由，接连出台一系列消极举措，损害中方正当权益，中方对此坚决反对。美方应相向而行，切实落实两国元首今年1月通话达成的重要共识，为中美关系重返正轨创造必要条件。

　　庞德伟表示，特朗普总统十分尊重习近平主席，两国元首保持积极、建设性交往十分重要。作为驻华大使，愿本着相互尊重、相互聆听的精神，同中方保持密切沟通。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月04日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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