促和平、求稳定、谋发展是亚太多数国家的共同诉求，通过对话协商处理分歧和争端是地区国家的主要政策取向

“中方的安全观充分体现了《联合国宪章》的宗旨和原则”“中国始终秉持合作共赢与开放包容理念，同区域国家携手维护和平稳定、推动共同发展”……在近日举行的第二十二届香格里拉对话会上，中方展现同地区各方携手维护共同安全、共享和平繁荣的坚定决心，为亚太长治久安注入建设性力量，受到地区国家广泛支持和高度认可。

当前，世界进入新的动荡变革期，多重危机交织叠加。国际关系基本准则受到冲击，以联合国为核心的国际体系遭到挑战。地缘冲突加剧、经济全球化遭遇逆流、非传统安全挑战增多……面对变乱交织的国际形势，国际社会破解安全困境的呼声更加强烈，各国人民加强沟通合作的需求日益迫切。

改善国际安全治理，破解国际安全难题，离不开正确理念的指引。中国倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，坚定支持联合国成为各国共同维护普遍安全的核心平台，推进构建普遍安全的世界，建设性参与国际和地区热点问题政治解决，积极参与全球安全治理，推动新兴领域安全合作。中国提出并推动落实全球安全倡议，不断凝聚共赢合作的共识与力量。截至2024年底，全球安全倡议得到119个国家和国际组织的支持赞赏，写入123份双多边政治文件。出席本届对话会的代表指出，在世界格局加速演变的背景下，全球安全倡议等中方提供的安全公共产品有助于推动国际社会以团结协作应对挑战，增进彼此信任与凝聚力，完善全球安全治理体系。

亚太地区在世界格局中具有重要战略地位，是全球经济繁荣的重要引擎。促和平、求稳定、谋发展是亚太多数国家的共同诉求，通过对话协商处理分歧和争端是地区国家的主要政策取向。一段时间以来，亚太地区安全面临的真正风险在于，个别国家为维护自身霸权，推进所谓“印太战略”，持续煽风点火、制造紧张。地区国家对此忧虑已久。马来西亚总理安瓦尔在本届对话会期间表示，“越是共同行动，就越难被外部势力分裂”。这道出了地区国家强化团结合作、反对搅局破坏的共同心声。事实表明，靠无端炒作他国威胁来制造地区分裂、裹挟地区安全格局的图谋是不可能得逞的。

中国的发展起步于亚太，得益于亚太，也贡献于亚太。无论形势如何变化，中方始终高举人类命运共同体旗帜，践行三大全球倡议，以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观为基本遵循，坚持真正的多边主义，坚持真诚对话协商，推动构建安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式。中方始终以实际行动推进区域安全，妥善处置解决矛盾纠纷，积极推动本地区热点问题降温，携手各方持续维护安全稳定。正如印度尼西亚大学法学院国际法研究专家阿里斯蒂奥·里兹卡·达尔马万所指出的，中方呼吁摒弃冷战思维、强权政治和阵营对抗，反对把本国安全建立在他国的不安全之上，这将进一步推动亚洲以合作应对域内安全挑战，促进包容性发展。

人类社会面临和平还是战争、繁荣还是衰退、团结还是对抗的关键抉择，又一次站在历史的十字路口。中国将始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，携手各方共走人间正道，共护和平安宁，以大国担当为世界注入更多确定性和稳定性。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)