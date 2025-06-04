比利时巴可公司持续深耕中国市场，不断加大对华投资——

本报记者 任 彦 李安琪

巴可（苏州）医疗科技有限公司展厅内的投影设备。

在哈尔滨第九届亚洲冬季运动会开幕式上，巴可投影机呈现精彩的舞美效果。

以上图片均为巴可公司提供

42名少年身着白色荧光服，在舞台上灵动飞舞，呈现50多种冰雪运动的经典动作；7块巨大的纱幕将冰峰雪原“搬”到现场，定格运动健儿飞掠而过的瞬间——哈尔滨第九届亚洲冬季运动会开幕式上，充满动感的节目《驰骋天地间》把现场气氛推向高潮。纱幕上光影变化，巴可投影机以出色的画质和稳定性，将冰雪运动的激情与艺术的美感展现得淋漓尽致。

从1985年在香港设立首个办事机构，到2024年5月无锡生产研发中心正式投产，工程显示行业巨头比利时巴可公司持续深耕中国市场，不断加大对华投资，与中国携手共进。

“我们看中了这里优越的营商环境与产业聚集优势”

换好防静电工作服，本报记者走进巴可无锡生产研发中心的生产车间。以浅灰色和黄色为主色调的生产车间宽敞明亮，智能仓储机器人按规划路线往来穿梭，镜头支架、冷却单元、光机核心装配线等有序运行。扫描料箱二维码、识别路径、自动避障——一台智能仓储机器人让记者见证了零部件从料箱库到生产线的全自动运输过程。

通道地面上一列整齐的二维码引起了记者的注意。“这是智能仓储机器人识别路线的二维码，虽然不起眼，但车间内部的物流畅通离不开它们。”巴可无锡生产研发运营副总裁高勇告诉记者。

巴可无锡生产研发中心是巴可公司在海外最大的投资项目之一，建筑面积1.5万平方米，总投资4800万美元，于2022年11月开工建设，2024年5月底正式投产。高勇介绍，该中心专注于工程投影机的生产研发，拥有先进的自动仓储及物料拣选系统，配备自动化内部物流及生产装配线，规划年产能超2万台专业投影机，并拥有关键零部件的生产配套能力。“我们的目标是把这里建成巴可公司在全球最大的专业投影机工厂。”高勇说。

“在无锡建立生产研发中心，是巴可公司在中国实施本土化战略的里程碑。”巴可公司董事长查尔斯·博迪安对记者表示，“我们看中了这里优越的营商环境与产业聚集优势，巴可公司将依托这些优势进一步增强国际竞争力。”

无锡拥有梯次发展的现代产业集群，涵盖物联网、集成电路、生物医药等多个领域，形成了从原材料供应、零部件加工到产品组装的完整产业链。外企可以便捷地获取上游原材料和零部件，降低采购成本和物流成本。通过产业链协同合作，外企能够与本地供应商建立紧密联系，实现供应链的本地化和稳定化。“产业链上下游的合作伙伴基本都能在这里找到，落户无锡是巴可公司争取广阔市场、发挥成本优势的最佳选择。”高勇表示。

“不仅满足中国市场需求，更服务全球”

巴可公司1934年创立于比利时，主营业务涵盖文娱影像、企业协作、医疗显示。

“从最初只是单纯销售产品，到后来建工厂以及研发中心等，巴可公司始终对中国市场充满信心。”巴可公司执行副总裁、中国董事总经理王红波表示，巴可公司已在中国设立9个组织机构和3个实现100%人才本土化的生产研发基地，其中两个生产研发基地面向全球。如今，中国市场已成为巴可公司全球业务增长最快的板块，在巴可公司全球战略中的地位愈发重要。

在中国智慧医疗蓬勃发展的浪潮中，巴可公司持续加大相关业务投入。2021年，巴可公司投资3500万美元成立巴可（苏州）医疗科技有限公司，以医疗显示为战略重点，打造集研发、生产、销售于一体的综合基地，提供医疗诊断显示系统、数字化手术室等高端医用影像产品及一体化解决方案。“这个公司是巴可公司医疗业务的‘新航母’，不仅满足中国市场需求，更服务全球。”王红波说。

“今年是巴可公司进入中国市场40周年，得益于中国持续增长的经济和稳定的商业环境，巴可公司在销售额和盈利方面都实现了可持续增长。”博迪安表示，中国不仅拥有超大规模的市场和完备的产业链，还汇聚了大量专业人才，“我们坚信投资中国的决策完全正确”。

“全社会创新活力不断激发，营造了互相启发的积极氛围”

去年10月至11月北京朝阳国际灯光节期间，20余台巴可投影机打造了泡泡玛特城堡秀与贝壳剧场的光影秀，吸引了许多观众。

“中国在文旅夜游、文博展馆、舞台演出、高教科研等领域对投影设备的需求日益增长，成为巴可公司新的业务增长点。”王红波说，为满足中国文化市场需求，巴可（中国）建立本土研发团队，为北京冬奥会、杭州亚运会等大型赛事提供显示解决方案，成功助力清华大学打造虚拟仿真应急灾害处理实验室。

采访当天，记者见证了巴可无锡生产研发中心第1000台I600系列投影机的诞生。这款完全由巴可（中国）研发团队自主研发的系列产品采用轻量化设计，整机重量仅有25千克。“投影机的竞争点在于亮度。在轻量级的投影机里，我们是最亮的；在高亮度投影机里，我们是最轻的。”高勇用通俗易懂的语言概括了I600系列投影机的竞争优势。

近年来，巴可（中国）研发团队聚焦中国的新科技趋势、新产品应用和新技术方案，加速推进多个自主创新项目并纳入巴可公司全球战略、推向世界市场。“中国人才优势和创新优势不断显现，各类积极信号不断释放，我们对中国进一步融入全球产业链布局充满信心。”王红波说。

“中国全社会创新活力不断激发，营造了互相启发的积极氛围，在这里想不发展都难。”王红波说，巴可（中国）不仅为本地化需求进行研发生产，还为全球客户提供创新产品。“中国坚持创新驱动发展，不断打造开放共赢的合作模式，为外资企业开辟了更广阔的市场前景与合作机遇，将推动全球技术创新、增强全球投资者信心。”王红波表示，“巴可公司将秉承‘在中国，为中国，与中国共发展’的理念，深耕中国市场，以融合、开放与创新之姿，加大对华投资。与中国同行就是与机遇同行。”

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)