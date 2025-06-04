6月4日凌晨，李在明在韩国首尔国会前发表讲话。新华社记者 姚琪琳 摄

新华社首尔6月4日电（记者陆睿 姬新龙）韩国中央选举管理委员会4日凌晨发布的计票数据显示，共同民主党候选人李在明确定当选第21届韩国总统。

截至当地时间4日凌晨2时30分，李在明的得票率为48.8%，领先第二名的国民力量党候选人金文洙的票数已超过剩余未计的218万余张选票，确定赢得选举。

6月4日凌晨，李在明来到韩国首尔国会前参加庆祝仪式。新华社记者 姚琪琳 摄

3日深夜，多家韩国媒体表示，李在明当选总统“已成定局”。4日凌晨1时36分，金文洙宣布败选，并向李在明表示祝贺。

李在明4日凌晨来到汝矣岛国会前发表讲话，对国民表示感谢。他说，要团结国民，当前最明确的任务是复苏经济、恢复民生。他还表示，将寻求韩朝对话、共存和共同繁荣的道路。

6月4日凌晨，李在明偕夫人在韩国首尔国会前庆祝。新华社记者 姚琪琳 摄

韩国于3日举行总统选举。初步统计数据显示，本届选举投票率为79.4%。

6月4日凌晨，李在明（中）在韩国首尔国会前庆祝。新华社记者 姚琪琳 摄

本届选举是韩国自1987年宪政改革以来第二次在总统缺位情况下选举总统。当选总统无交接期，4日经中央选举管理委员会正式确认后，李在明将立即就职。

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