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出口民调显示李在明在韩国总统选举中得票率过半

2025年06月03日20:23 | 来源：新华网
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新华社首尔6月3日电（记者陆睿 姬新龙）韩国第21届总统选举3日举行。根据韩国三大电视台在投票结束后公布的联合出口民调，共同民主党总统候选人李在明得票率过半。

出口民调显示，呼声较高的三名热门候选人中，李在明以51.7%的得票率位居首位，国民力量党候选人金文洙以39.3%的得票率位居第二，改革新党候选人李俊锡获得7.7%的选票。

在韩国JTBC电视台公布的预测调查中，李在明以50.6%的得票率位居首位。

当天韩国全国共设立了14295个投票站，注册选民人数约4439万。投票站开放时间为当地时间6时至20时，投票结束后立即开始计票。

韩国舆论预测，选举初步结果或于3日午夜前后揭晓。韩国中央选举管理委员会预计，本届总统选举计票工作将在当地时间4日早6时左右结束。

为鼓励3日当天因故无法投票的选民提前投票，本届总统选举于5月29日至30日进行“提前投票”，逾1500万名选民参与。海外韩国公民于5月20日至25日完成投票。初步统计数据显示，本届总统选举投票率接近78%。

本届总统选举是韩国自1987年宪政改革以来第二次在总统缺位情况下选举总统。当选总统将无交接期，4日立即就职。

韩国宪法法院4月4日通过弹劾总统尹锡悦的裁决，尹锡悦被罢免总统职务。根据法律，韩国须在60日内举行新一届总统选举。

(责编：卫嘉、白宇)

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