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第十七批中国援厄立特里亚医疗队助力受援医院腹腔镜技术破百例

2025年06月03日09:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗6月2日电 （记者沈小晓）在位于红海之滨的厄立特里亚首都阿斯马拉，随着第100例腹腔镜手术的成功完成，这座东非国家的医疗史册翻开了崭新一页。第十七批中国援厄立特里亚医疗队用365个日夜的坚守，将微创技术的种子播撒在这片热土上，从零起步到百例突破，不仅创造了受援医院（哈利贝特医院）的技术里程碑，更以“中国速度“和“中国温度“书写了中厄医疗合作的新篇章。

2024年5月，当中国医疗队初抵哈利贝特医院时，腹腔镜手术在这里还是一片空白。“手术室里只有一台尘封多年的腹腔镜设备，当地医生甚至不敢拆开包装。“医疗队普通外科组董良鹏、赵智力、冯超杰回忆道。

面对设备短缺、技术断层、观念保守等重重困难，队员们表示，一年内要让腹腔镜技术在这里落地生根。医疗队采取“三步走”战略：一是硬件升级，协调国内捐赠了穿刺器、钛夹、施夹钳、电凝钩、内镜下切割闭合器、腹腔镜专用双极电凝钳等腹腔镜器械，为腹腔镜手术的顺利开展提供必要条件；二是技术传帮带，通过“理论授课+模拟训练+术中指导”三维培训，为6名当地医生建立完整技术体系；三是临床破冰，选择胆囊切除、阑尾切除等基础术式突破，再逐步开展直肠癌根治、冗长结肠切除等复杂手术。

中厄医生共同进行手术。第十七批中国援厄立特里亚医疗队供图

中厄医生共同进行手术。第十七批中国援厄立特里亚医疗队供图

2024年8月12日，在中国医疗队指导下，一名42岁的阑尾炎患者成为首例受益者。手术仅用40分钟，术后第二天患者即可下床，与传统开腹手术需卧床一周形成鲜明对比。

厄卫生部医政司司长高依特姆表示，成功完成第100例腹腔镜手术，不仅是数字的突破，更是厄立特里亚医疗水平跃升的象征。“中国医疗队展现的专业精神，将永远铭刻在我国卫生事业发展史上。”

5月30日，为庆祝成功完成100例腹腔镜手术，哈利贝特医院专门举行庆祝仪式。在庆祝仪式上，中国医疗队获颁“杰出贡献奖”，当地医生表演了自编歌舞《微创之光》，手术室护士长用中文高呼“谢谢中国！”院长德贝赛手持第100例手术患者的康复照片动情地说：“这位19岁的女孩因急性阑尾炎入院，若在以往需开腹留下10厘米疤痕。而现在，她腹部仅有的三个5-10毫米小孔，将成为厄中友谊的永久见证。”

成绩背后是鲜为人知的艰辛。医疗队副队长董良鹏透露：“最初三个月，我们每天工作8小时以上。既要克服语言障碍，又要适应当地频繁停水停电。”最惊险的是一次急诊手术，腹腔镜手术中突遇停电，队员们尝试用手机照明代替冷光源，等备用电源启动时，所有人的手术衣早已被汗水浸透。

当地麻醉科医生吉德·基夫莱记得那个复杂胆囊炎的患者：“传统手术可能因解剖不清楚危及患者生命，我们创新采用腹腔镜技术，通过耐心细致的解剖，切除了胆囊，去除了胆囊管嵌顿的结石，缝合了胆囊管的断端，最终完成了手术。”

授人以鱼，不如授人以渔。医疗队首创“1+1+1“带教模式：每台手术由1名中国专家主刀、1名当地主治医师一助、1名住院医师观摩。如今，受援医院已有1名医生能独立完成LC手术，2名护士熟练掌握器械维护。

业务院长鲁尔指着墙上的培训计划表说：“中国医生连器械清洗流程都亲自示范。现在我们正筹建微创中心，计划三年内将技术辐射至周边三省。”

哈利贝特医院举行成功完成100例腹腔镜手术的庆祝仪式。第十七批中国援厄立特里亚医疗队供图

哈利贝特医院举行成功完成100例腹腔镜手术的庆祝仪式。第十七批中国援厄立特里亚医疗队供图

大外科主任约瑟夫更是感慨：“这是我们遇到的非常好的一支医疗队，他们爱岗敬业，随时为我们解决问题，哪怕是在他们的春节假期，也应邀紧急到医院指导困难手术；他们不仅教会我们技术，更让我们理解了以患者为中心的真正含义；我们还有很多知识、技术要向他们学习，还有很多手术需要他们指导、示教，真心不舍他们的离开。”

第100例患者家属特意送来手工编织的草篮，上面用中文绣着“仁心无界”。这样的温情时刻在医疗队屡见不鲜：有康复患者自发担任“腹腔镜宣传员”，有当地医生学会的第一句中文是“钝性分离”，甚至手术室门口悄然出现“中国医生手术日”的提示牌。

医疗队翻译任文林在翻看留言本时发现，超过80%的患者在“术后感受”栏画了笑脸。一位老人写道：“中国医生的手像鸽子一样轻盈，让我忘记了自己曾做过手术。“

从黄河之畔到红海之滨，从零的突破到百例跨越，中国医疗队用腹腔镜这把“钥匙”，打开了厄立特里亚微创医学的大门。在这条充满挑战的援外之路上，他们以柳叶刀为针、以缝合线为弦，编织着构建人类卫生健康共同体的壮美画卷。正如医疗队日记所写：“我们留下的不应只是技术，更是一颗会发芽的种子——当非洲大地上更多的腹腔镜灯光亮起，那就是中国医生最珍贵的勋章。”

(责编：徐祥丽、杨牧)

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