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《哪吒2》西班牙首映千人观影

2025年06月01日22:05 | 来源：新华网
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新华社马德里6月1日电（记者胡加齐 谢宇智）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（《哪吒2》）5月31日晚在西班牙马德里举行首映式，近千名观众到场观看。

当晚，可容纳1000余人的影厅坐得满满当当。时逢“六一”国际儿童节，许多家庭带着孩子前来观看。在西侨团及旅西华侨华人、留学生群体也前来观影。首映式上，主办方随机抽取了数名幸运观众，向他们赠送了《哪吒》系列电影周边产品，现场气氛热烈。

中国驻西班牙大使馆公使屈浔出席首映式并表示，《哪吒2》是反映了家庭、责任、亲情、友情等中华传统文化元素的东方传奇，彰显了中国科技在电影动漫领域的发展成就。同时，该片在全球取得的高票房则体现了文明互鉴的历史趋势，也印证了民心相通的深刻含义。

西班牙中国工商联合会主席陈胜利发言说，《哪吒》系列不仅是中国动画产业的里程碑，还向世界证明，优秀的文化作品能够跨越国界、直击人心。

放映结束后，全场爆发出热烈掌声。孩子们看得意犹未尽，直呼好看；成年观众则纷纷表示，这部电影老少皆宜，是部高水准之作，期待未来能有更多这样的优秀中国电影在海外上映。

首映活动由西班牙华人广告传媒公司启创集团主办，并得到马德里中国文化中心支持。据介绍，《哪吒2》将于6月20日至23日在西班牙20个城市30余家影院上映，放映西语配音版、加泰罗尼亚语配音版和中文配音西语字幕版三种版本。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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