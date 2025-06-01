新华社莫斯科/基辅6月1日电 5月31日和6月1日，俄罗斯连发两起桥梁坍塌事件。俄侦查委员会6月1日发布消息说，两起事件均为爆炸所致。该委员会将两座桥梁被炸事件定性为恐怖袭击。

据俄罗斯媒体报道，俄布良斯克州一座桥梁5月31日晚发生坍塌，导致一列客运火车脱轨。据布良斯克州长博戈马兹最新消息，事故已造成至少7人死亡，另有71人受伤。

6月1日凌晨，俄库尔斯克州又发生铁路桥坍塌事件。该州代理州长亚历山大·欣施泰因1日在社交媒体上说，当天凌晨该州热列兹诺戈尔斯克区一座铁路桥在货运列车行驶过程中发生坍塌。

库尔斯克州、布良斯克州均位于俄罗斯西部，与乌克兰接壤。

据今日俄罗斯1日报道，俄侦查委员会方面表示，紧急调查行动正在上述两地进行，以确定事故的具体情况。

据路透社1日报道，俄罗斯政界人士认为两起事件与乌克兰有关，表示这是旨在破坏双方谈判的行为。俄国家杜马（议会下院）国防委员会主席安德烈·卡尔塔波洛夫表示，是乌克兰的特种部队所为。

乌克兰方面尚未做出相关回应。

乌克兰国防部情报总局1日在社交媒体“电报”上发文说，当地时间5月31日晚，一列驶往克里米亚方向的俄军列车在扎波罗热州梅利托波尔区被炸毁。爆炸导致油罐车厢和货柜车厢脱轨，俄军“从扎波罗热州至克里米亚的关键物流通道被切断”。乌国防部情报总局强调，乌方针对俄军的后勤运输线的打击将继续。（记者：陈汀、李东旭）

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