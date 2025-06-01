人民网首尔5月31日电 （记者莽九晨）中日韩合作秘书处30日在韩国首尔光化门广场举办“中日韩合作日”庆祝活动。

“中日韩合作日”庆祝活动30日在首尔举行，图为活动现场嘉宾合影。人民网记者 莽九晨摄

中日韩合作秘书处秘书长李熙燮在开幕致辞中说，“中日韩合作日”是促进民众了解三国合作价值观、共创未来发展远景的重要平台，三国的友谊将照亮共同前行的道路。

中国驻韩国大使戴兵在致辞中表示，中日韩互为重要近邻和合作伙伴，都是亚太重要国家和全球重要经济体。三国合作越实，抵御风险的能力就越强，赋能发展的基础就越牢，促进人民相知相亲也就越见成效。希望三国坚守初心、放眼未来，推动三国合作更上一层楼，为地区和世界注入更多稳定性和正能量。

活动现场专门设立了互动展区，民众们可以亲手制作创意钥匙链、姓名印章，并体验茶艺等，零距离感受文化交流的魅力。

活动现场的书法表演。人民网记者 莽九晨摄

中国驻首尔旅游办事处作为参展单位之一，以“你好！中国”为主题，打造了富有沉浸感与互动性的文化体验展位。现场通过互动合影、中国传统茶艺展示与试饮活动，生动展现了中国文化的独特韵味。

中国驻首尔旅游办事处在活动现场的展位。人民网记者 莽九晨摄

2010年5月，中日韩三国共同签署了《中日韩三国政府关于建立三国合作秘书处的备忘录》。每年5月30日被定为“中日韩合作日”，以庆祝三国合作与友谊。

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