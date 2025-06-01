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中国驻俄罗斯大使馆举办中国全国科技工作者日招待会暨第六届“中国大使奖”颁奖仪式

2025年06月01日16:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科5月30日电（记者肖新新）5月30日，中国驻俄罗斯大使馆举办中国全国科技工作者日招待会暨第六届“中国大使奖”颁奖仪式。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯总统助理富尔先科，俄罗斯总统办公厅、科教部、经济发展部、工贸部、自然资源部以及俄罗斯科学院、知名高校、重点创新机构及主流媒体等各界代表共200余人出席活动。

张汉晖在致辞中向中俄科技工作者致以敬意并表示感谢。他表示，中国正在深入实施创新驱动发展战略，锚定2035年建成科技强国的宏伟目标，不断推进高水平科技自立自强，在基础前沿探索、战略高技术攻关、科技成果转化等方面取得了一系列举世瞩目的历史性成就。中俄在科技创新领域互补性强，合作基础良好，合作前景广阔。中方愿继续加强与俄方在科技创新领域的合作，助力两国高质量发展，为构建人类命运共同体贡献力量。

中国驻俄罗斯大使张汉晖发表致辞。人民网记者 肖新新摄

中国驻俄罗斯大使张汉晖发表致辞。人民网记者 肖新新摄

富尔先科在致辞中向中俄科技工作者致以节日祝贺，并对近年来两国科技合作取得的丰硕成果给予积极评价。他表示，中俄两国科技发展理念相同，俄方愿与中方一道，共同推进实现两国元首确定的目标，深化在基础研究、应用研究、科技成果应用等领域的务实合作。

俄罗斯总统助理富尔先科发表致辞。人民网记者 肖新新摄

俄罗斯总统助理富尔先科发表致辞。人民网记者 肖新新摄

招待会上举行了第六届“中国大使奖”颁奖仪式，张汉晖为24位第六届“中国大使奖”获奖者及8位“合作奖”获奖者颁奖。该奖项由中国驻俄罗斯大使馆与俄罗斯科工联于2020年共同设立，旨在推动两国青年科学家之间的交流与合作。

中国驻俄罗斯大使张汉晖为获奖者颁奖。人民网记者 肖新新摄

中国驻俄罗斯大使张汉晖为获奖者颁奖。人民网记者 肖新新摄

作为配套活动，招待会现场举办了中俄科技创新合作图片展。展览系统回顾和展示了在两国元首战略引领下，双方在科技创新领域所取得的重要合作成果，与会嘉宾纷纷驻足观看并给予高度评价。

与会嘉宾参观中俄科技创新合作图片展。人民网记者 肖新新摄

与会嘉宾参观中俄科技创新合作图片展。人民网记者 肖新新摄

(责编：艾雯、杨牧)

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