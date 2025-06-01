人民网利雅得5月30日电（记者任皓宇）“粽情端午·中沙一家”端午节庆祝活动29日在沙特吉达举行。中沙青年齐聚一堂，分享对中华传统文化和中沙文明交流的理解和感受，迎接传统佳节的到来。

活动现场。主办方供图

活动现场，沙特青年用中文讲解了端午节的起源与习俗，以及南北方粽子的差异与各自风味等，表达出对中华传统文化的浓厚兴趣和深入了解；刚参加完“汉语桥”中学生中文比赛沙特赛区决赛的选手代表分享了参加比赛的感受，表示要努力学好中文，继续追梦，讲述属于自己的中国故事。活动还特别设置了中文知识有奖问答、品粽子等环节，现场气氛热烈。

本次活动由中国驻吉达总领馆、宁夏侨联指导，沙特吉达华商会与沙特智慧宫中文教育学院联合主办。沙特吉达智慧宫中文教育学院院长马宁表示，青年是中沙文化交流的桥梁，期待未来在共同努力下，两国青年能在交流中互学互鉴，共创美好未来。

活动现场。主办方供图

吉达华商会执行会长王宁表示，端午之际，大家共赴一场文化之约，希望以此为契机助力推动中沙商贸与文化合作不断向前。

中国驻吉达副总领事张维康积极评价此次活动对推动文明互鉴、深化民间友好所发挥的作用，希望大家能够走进中国、了解中国、感受中国。

(责编：艾雯、杨牧)