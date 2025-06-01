人民网内罗毕5月30日电（记者黄炜鑫）加蓬利伯维尔消息：值“六一”国际儿童节来临之际，中交一公局集团中非区域中心加蓬奥耶姆项目28日至30日组织开展以“童心同路，筑梦未来”主题公益慰问活动。项目团队走访了沿线多所小学，为孩子们送上祝福与关爱，在异国他乡播撒下希望与温暖的种子，传递来自中国的温暖和关怀。

活动合影。主办方供图

本次活动覆盖了项目正在建设的两条道路沿线的九所小学，共计惠及学生220余名。项目团队根据沿线学校学生的实际需求，精心准备了包括书包、文具等在内的学习用品，希望通过实际行动减轻学生家庭的经济负担，激发孩子们的学习兴趣，助力他们健康快乐成长。

活动合影。主办方供图

活动当天，项目团队将一份份爱心物资亲手送到孩子们手中，孩子们脸上洋溢着纯真的笑容。项目团队还和孩子们介绍了公司和项目，加深了孩子们对项目建设的了解。此外，项目还帮助其中一所常年没有卫生间的学校修建了公共厕所，进一步改善该校的卫生健康情况，师生见到项目团队到来时，更是热情地唱起了欢迎歌曲。

赠送爱心物资。主办方供图

此次公益活动不仅得到了项目员工的积极响应，也得到了沿线师生、村民的广泛关注。多位当地教师和家长对项目团队表达了由衷的感谢，称赞企业不仅在修建高质量道路方面展现了专业能力，也在履行社会责任方面树立了良好典范。

赠送爱心物资。主办方供图

活动组织负责人表示：“我们在筑路，也是在筑梦，路通希望。和当地学校一起努力，希望这些孩子们茁壮成长。”

据悉，中交一公局集团加蓬奥耶姆项目自启动以来，始终贯彻中加友好合作的理念，积极践行社会责任，组织了面向沿线村庄和属地雇员的艾滋病等传染病防范宣讲活动，并且积极参与了中国驻加蓬大使馆和中国（天津）第二十六批援加医疗队组织的联合义诊活动等，赢得了当地民众和政府的认可，树立了良好的企业形象，为推动中加友谊走深走实贡献力量。未来，奥耶姆项目将继续关注当地实际需求，展现企业责任担当，在修路架桥的同时也推进民心相通，为中加友好合作注入更多温暖力量。（张文静对本文亦有贡献）

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