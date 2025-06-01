人民网曼谷6月1日电（记者孙广勇）2025年泰国亚洲国际食品展览会（THAIFEX-ANUGA ASIA 2025）5月27日至31日在曼谷举办，此次展会由泰国商务部主办，泰国商会和德国科隆国际展览有限公司联合举办。2025年泰国亚洲国际食品展览会，作为全球第四大的食品类展会，被称为世界食品和饮料行业盛会，今年展会吸引了56个国家的3200家企业参展，总展位数6200个。展会期间，组委会还举办关于粮食安全和可持续发展、替代蛋白未来、食品和饮料生产和零售领域的创新等主题的系列研讨会。到场参观和采购的总人数超过9万人次，促成总成交额约980亿泰铢（约合30亿美元）。

来自世界各地的客商参加泰国亚洲国际食品展览会。人民网记者 孙广勇摄

来自世界各地的客商参加泰国亚洲国际食品展览会。人民网记者 孙广勇摄

来自世界各地的客商参加泰国亚洲国际食品展览会。人民网记者 孙广勇摄

泰国商务部部长披猜表示，泰国是鱼米之乡，食品有望成为驱动国家经济可持续发展的重要支柱之一，依托泰国政府提出的打造世界厨房的政策，在企业和政府的共同努力下，通过技术创新和品质保障，将努力把泰国打造成为世界食品产研发中心。

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