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外军友人和中国维和官兵一起过端午

2025年06月01日15:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕5月30日电（记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：值端午佳节来临之际，中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队官兵与外军友人一起开展包粽子、过端午活动，共同体验中国传统风俗，弘扬端午文化。

图为我维和官兵和外军友人一起包粽子。张晓昆摄

图为我维和官兵和外军友人一起包粽子。张晓昆摄

“端午节主要是纪念中国的屈原，屈原是中国古代楚国的一名忠臣……”在中国工兵营区内，官兵们通过图文展示、故事讲述等方式，向外军友人介绍端午节的起源、习俗，以及屈原的爱国故事，并手把手教外军友人包粽子。外军友人对包粽子新奇不已，纷纷前来学习围观。

图为向外军友人介绍端午节的风俗文化。张晓昆摄

图为向外军友人介绍端午节的风俗文化。张晓昆摄

“这是我第一次包粽子，我很高兴能被中国工兵分队邀请品尝粽子。通过这次活动，我感受到了中国文化的归属感，感受到了中国维和人员的友好。”外军友人布莱布称赞道，他对中国的传统文化很感兴趣，也能感受到中国文化的独特魅力。

图为我维和官兵为执勤哨兵送去中国粽子。张晓昆摄

图为我维和官兵为执勤哨兵送去中国粽子。张晓昆摄

与此同时，考虑到联南苏团许多哨兵依然坚守岗位，维和官兵们挑选出煮好的粽子，带着满满的诚意前往友军哨位。当官兵们将粽子递到外国友军哨兵手中，并向他们介绍端午节的由来和寓意时，外军哨兵对中国粽子和端午文化称赞不已。

“对于我们在海外执行维和任务的官兵来说，举行传统节日庆祝活动，既有利于加强官兵爱国主义教育、传统文化教育，同时这也是一个讲好中国故事、展示中国文化、传递中国友谊的窗口。”维和工兵分队陈龙阁表示，组织这样的活动，进一步加深了中国维和部队与各国友人之间的友谊与信任，也为共同维和世界和平与稳定注入了温暖的文化力量。（张晓昆对本文亦有贡献）

(责编：张悦、杨牧)

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