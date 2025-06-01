人民网罗马5月31日电 （记者郑彬）龙舟竞渡、粽叶飘香。当地时间5月31日，在中国传统佳节端午节来临之际，由意大利中国商会主办的第三届端午龙舟赛在米兰Idroscalo湖圆满落幕。来自中国驻米兰总领馆以及当地中资企业的共9支龙舟代表队同场竞技，共迎佳节。精彩纷呈的赛事和热烈的节日气氛吸引了当地数百名中外友人，共同感受中国传统节日的喜庆和魅力。

各参赛队伍劈波斩浪、奋勇争先。主办方供图。

在赛前的致辞中，中国驻米兰总领事刘侃表示，中国龙舟文化能够在意大利绽放光彩，使意大利友人亲身感受到中华传统文化的魅力，充分体现了文明的多样性与不同文明之间交流互鉴的重要意义。龙舟赛不仅是一项比拼速度与力量的赛事，更是团结协作、奋勇争先精神的生动体现。希望各支参赛队伍在比赛中发扬团结拼搏的精神，展现出各自昂扬向上的风貌。

比赛现场热火朝天、精彩激烈。主办方供图。

随后，意大利中国商会秘书长王宏主持了开赛仪式。此次比赛共分为预赛和决赛两个阶段。随着一声发令枪响，9只参赛队伍在湖面上立刻展开了精彩的竞逐，大家你追我赶、奋辑争先、劈波斩浪；赛场岸边，观众热情高涨，挥舞旗帜、呐喊助威。刹那间，鼓点声、划桨声与加油声交织在一起，将现场气氛一次次不断推向高潮。

最终，经过七场比赛的激烈角逐，米兰总领馆队在现场观众的欢呼和喝彩声中以55.59秒的优异成绩一举夺魁，中兴代表队和工行代表队则分列二、三位。颁奖仪式上，意大利中国商会会长、中国工商银行（欧洲）有限公司米兰分行行长程煊对获奖代表队表示了祝贺，对各会员单位的积极参与和大力支持表示了感谢，并祝愿端午龙舟赛事越办越好。活动期间，意大利中国商会还与米兰春田里艺术中心精心筹备了丰富多彩的端午节传统活动，使当地民众沉浸在浓郁的节日氛围里。

近年来，中国的传统节日正在被越来越多的国家和人民所接受和喜爱，成为让世界更多了解中国的重要“窗口”。在融入当地的同时，中国优秀的传统文化也在推动着世界文化向着多元化的方向不断发展。

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