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“中东之家”闻粽香——

中企在迪拜举行文化交流活动

2025年06月01日15:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月31日电 （记者管克江）当地时间5月30日，中国海油中东区域各单位在位于迪拜的“中东之家”基地举办了端午节文化交流主题活动。

活动现场，中外籍同事共同参与包粽子体验。红枣馅、牛肉馅、蛋黄馅等琳琅满目的各式粽子摆满操作台，大家一边包粽子，一边交流了解端午节的起源和习俗。除包粽子外，活动还特别准备了多种口味的串串香等中国传统小吃。

来自哈萨克斯坦的员工阿雅说，此次参加端午主题活动，对她而言是一次难忘的文化体验。她说：“中国文化不仅体现在美味的粽子、精彩的龙舟这些形式，更在于代代相传的精神内涵。今天和各国同事一起包粽子、听中国同事讲述屈原的故事，让我真切感受到中国人团结友爱的集体精神。中国同事们手把手教我们包粽子的耐心，还有活动中大家的欢声笑语，都让我感受到这个大家庭的温暖。这样的文化交流让我收获很多，更是增强了对公司的认同感，期待未来能与更多同事参与到这样富有意义的活动。”

中企外籍员工在学包粽子。人民网记者 管克江摄

中企外籍员工在学包粽子。人民网记者 管克江摄

人力资源主管维姆鲁什说，学习包粽子的过程紧张而欢乐，更重要的是不同国籍的同事通过中国古老的传统节日联结在一起，分享彼此的喜悦和故事，从而增进了友谊和团结。负责公关业务的马塞尔说，端午节让大家感受到中华文化的凝聚力，期待参加更多的文化交流活动，更多了解中国。

中国海油中东区域首席代表李锋表示，此次活动拉近了中外员工的距离，也加深了各海外公司之间的交流。未来，中国海油将继续以文化为纽带，不断拓展海外员工对中华文化的理解与认同，讲好中国故事，传播中国声音。

(责编：艾雯、杨牧)

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